Vuelo en el que salió Flávio Bolsonaro de Brasil habría sido pagado por intermediarios desde EE. UU.

El vuelo de Flávio Bolsonaro para "huir" de Brasil fue encargado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico desde una cuenta en Estados Unidos, dijo este jueves el dueño de la compañía aérea.

En un caso aún lleno de incógnitas y que agrava las tensiones entre Washington y Brasilia, Bolsonaro escapó desde Argentina en un jet privado hacia Florida, luego de que la policía cancelara sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero.

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Bolsonaro no reconoció su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo y afirmó que va a "liderar" a la oposición desde Estados Unidos.

"A mí me contrató un 'broker' a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos", dijo a la AFP el empresario argentino Luis Grande, dueño de la compañía Baires Fly, en un diálogo telefónico desde Florida, donde posee un departamento.



Según Grande, este intermediario cuya identidad se negó a revelar le transfirió un pago de 150.000 dólares desde una cuenta de su empresa en un banco estadounidense a un banco argentino.

Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal publicaron que el avión habría sido contratado por Jason Miller, un asesor de Donald Trump. La Casa Blanca no se pronunció hasta ahora al respecto.

Flávio Bolsonaro Foto: AFP

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Grande aseguró que no conoce al contratante del intermediario y que este le dijo que tampoco lo conocía antes de la operación.

La información sobre el 'broker', que tiene doble nacionalidad argentina y estadounidense y vive en Florida, fue adelantada el miércoles por el diario argentino Perfil en base a fuentes anónimas.

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Desde la frontera

Grande dijo que el intermediario le había encargado el vuelo para el lunes y luego lo postergó para la tarde del martes, pero Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas finalmente despegaron pasada la medianoche.

Lo hicieron desde el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú, cerca de la frontera con Brasil, tras cruzar el control migratorio por tierra, según las autoridades argentinas.

El despegue se hizo con documentos "en regla" y sin "impedimento de Interpol", afirmó este jueves el jefe de gabinete del presidente ultraliberal Javier Milei, protagonista desde hace meses de una crisis diplomática con Lula.

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Medios argentinos sostuvieron que Bolsonaro habría entrado al aeropuerto en una camioneta filmada por canales de TV, pero una fuente aeronáutica dijo a la AFP que para entonces ya estaba en el avión tras ingresar por otro acceso.

Aún se desconoce cómo llegó desde Brasilia hasta la zona de frontera. Bolsonaro embarcó con un pasaporte italiano que tiene a su nombre, según un documento del vuelo visto por la AFP.

