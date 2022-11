Ya no es un secreto que Cuba destruyó la democracia en Venezuela: asesor de Trump

Para el Gobierno de Donald Trump, el gobierno de Cuba, aún sin los Castro en el Palacio de la Revolución, es un país “que crea problemas en el exterior y subvierte la democracia en Venezuela”, situación que el Consejo de Seguridad del Gobierno de EE.UU. sigue de cerca.

Así lo dijo Mauricio Claver- Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental de ese país, en un panel del evento Concordia 2019, donde discutió con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de BLU Radio, cuáles son los temas que más preocupan al Gobierno Trump en Latinoamérica.

Claver-Carone explicó que la relación de Cuba con Venezuela surge porque el gobierno de la isla se ha nutrido económicamente del vecino país para subsistir en los últimos años, pero Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, ha emprendido una dura ofensiva en contra del régimen cubano e incluso podría limitar los viajes de los estadounidenses a la isla.

El alto funcionario norteamericano rememoró que “un artículo el Financial Times de hace unos años indicaba que el secreto mejor guardado del siglo XXI es cómo Cuba ha destruido la democracia en Venezuela, pero ya hoy en día eso no es un secreto”.

El consejero estadounidense considera que la administración anterior del Gobierno cubano tuvo la posibilidad de ser un actor productivo, desarrollar su economía, entregarle más libertades a su población, no crear problemas con el exterior y no subvertir la democracia en Venezuela, “sin embargo, lo siguieron haciendo”.

“Hoy en día, como parte de esta estrategia que hemos llevado a cabo con Venezuela, hemos incrementado la presión hacia Cuba porque ya no es un secreto. El mundo hoy en día sabe y ve lo que está haciendo Cuba”, explicó.

En ese sentido, Claver-Carone declaró que en la era post Chávez “Cuba solamente ha creado problemas con el exterior”, sobre todo desde que tiene a un “auspiciador”, en referencia a la economía venezolana.

Dice que esta relación económica nació “en los años 1990, cuando no tenían auspiciador y tenían que resolver sus problemas domésticos, pero Hugo Chávez vino en el 98 y los salvó”.

Con miras a romper esta ‘cordón umbilical’ ante esos países, explicó que el Gobierno estadounidense ha endurecido sanciones económicas e incluso hoy en día están “seleccionando buques petroleros y les hacemos mucho más difícil que no solamente no reciban dinero por la represión en Venezuela, y en particular, en este momento en la era de transición que tienen post Castro, les va a complicar mucho más la situación”.