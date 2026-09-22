“Yo apuesto al año 2027”: Juan Pablo Guanipa prevé cuándo podrían ser las elecciones en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa aseguró que espera que las elecciones presidenciales en Venezuela se realicen en 2027 y señaló cuáles serían los pasos que, a su juicio, deberían salir de las negociaciones que actualmente se adelantan en el país con participación de Estados Unidos.

En entrevista con Mañanas Blu, Guanipa sostuvo que el proceso debería comenzar con la conformación de nuevas instituciones electorales y judiciales, además de un cronograma que permita establecer oficialmente la fecha de los comicios.

“Yo creo que 2027 es el año para que tengamos un proceso electoral presidencial en Venezuela y cambie definitivamente el país”, afirmó el dirigente opositor.

Guanipa hizo esta proyección en medio de la expectativa por el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. La reunión representa un nuevo episodio del acercamiento entre Washington y el gobierno interino venezolano.



¿Qué tendría que ocurrir antes de las elecciones en Venezuela?

Según Guanipa, de la mesa de negociaciones debería salir una nueva estructura institucional que permita organizar unos comicios presidenciales.

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El dirigente mencionó específicamente el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Después de eso, planteó que deberían establecerse un cronograma electoral y una fecha para las elecciones presidenciales.

“De esa mesa de negociaciones debe salir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral, un cronograma electoral y una fecha de elección presidencial”, señaló.

Guanipa agregó que la expectativa de la oposición es que esos primeros pasos puedan concretarse antes de que termine 2026.

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“Y la promesa que nos han hecho es que eso puede lograrse antes de que termine este año”, afirmó durante la entrevista.

La fecha que menciona Guanipa no corresponde, sin embargo, a un calendario electoral oficial anunciado hasta ahora. Delcy Rodríguez ha asegurado que habrá elecciones, pero ha evitado establecer cuándo se realizarán y ha dicho que el proceso tendrá lugar cuando Venezuela esté preparada.

Guanipa dice que Venezuela necesita una elección “respetable”

El dirigente opositor también se refirió a las condiciones en las que deberían realizarse los próximos comicios. Afirmó que la oposición no está planteando la necesidad de una elección perfecta, sino de un proceso que cumpla con condiciones básicas para ser considerado válido.

“No estamos pidiendo una elección perfecta, estamos pidiendo que se cumplan los parámetros para tener una elección respetable”, dijo Guanipa.

En ese sentido, recordó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sobre las cuales sostuvo que la oposición participó en condiciones desiguales y que, pese a ello, logró demostrar su triunfo.

Guanipa consideró que un proceso electoral presidencial permitiría avanzar hacia la recuperación institucional y económica de Venezuela. También defendió que el país pueda establecer una relación con Estados Unidos sin un tutelaje permanente.

Según el dirigente, la situación actual debería ser temporal y terminar con una institucionalización del país. “Lo que estamos viviendo es un momento temporal, provisional, que tiene que terminar para que la institucionalidad se imponga”, afirmó.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: