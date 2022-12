A Juliana le metieron base de coca en su maleta: tía de modelo detenida en China

Mari Sarasola, tía de Juliana López, la joven modelo y futbolista colombiana capturada en China luego de que le hallaran cocaína en un computador que llevaba, aseguró que alguien tuvo que haberle puesto ese equipo entre sus pertenencias.



“En el aeropuerto en China en un computador encontraron pasta de coca, el computador estaba en la maleta de ella pero ella no viajó con computador, el computador de ella lo tenemos acá”, aseguró Sarasola. (Lea también: No sabía si tenía problemas económicos: entrenador de modelo detenida en China ).



Incluso, la tía de Juliana López dice que la joven no tendría razones para servir de ‘mula’ del narcotráfico.



“No creo que ella se atreviera a servir de mula del narcotráfico, no creo que una persona con un futuro tan promisorio y sabiendo la legislación en China se meta en la cueva del lobo”, agregó, explicando que su sobrina tenía contratos con Colombia Moda y era la representante de Medellín para Miss Mundo Colombia.



Por otro lado, confirmó que ya tuvieron los primeros contactos con la cónsul Juliana Ortega, quien les dijo que su familiar “estaba incomunicada, que no se había visto con ella y que le podríamos hacer una carta para que ella la leyera. Que debíamos esperar por lo menos tres meses para poder hablar con ella”. (Lea también: Modelo y deportista, detenida en China por transportar sustancias prohibidas ).



Cabe recordar que Juliana López es estudiante de contaduría de la Universidad de San Buenaventura, trabajaba en campañas de modelaje y hacía parte de un equipo de futbol de jóvenes mujeres. Tenía mucha cercanía con sacerdotes porque siempre ha sido muy católica.



Entre tanto, Ana Paola Agudelo, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, dijo en Mañanas BLU que comenzará a revisar la situación de Juliana López.



Incluso, dijo que los familiares de los colombianos presos en China le han denunciado que “les están violando los derechos humanos y hay unas cárceles donde los someten a unas 12 horas de trabajo diarias y les prohíben comunicación con sus familiares en español”. (Lea también: Pruebas demuestran que no hubo garantías: hermano de Juan Pablo Irragorri ).



En China hay cerca de 125 colombianos presos, la mayoría de ellos por casos de narcotráfico.