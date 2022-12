A mi esposo lo detuvieron solo por el hecho de ser colombiano: venezolana

Los connacionales aseguran que no son paramilitares sino que simplemente están indocumentados que no tienen ningún plan desestabilizador contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



En entrevista con BLU Radio, Yurelis Teherán es una de las esposas de los colombianos detenidos en el vecino país.



“A mi esposo lo detuvieron el 2 de septiembre. Lo detuvieron sin más nada, le pidieron papeles, presentó su pasaporte, le quitaron la bebé de los brazos y se lo llevan al módulo de la Policía Nacional”, manifestó.



“Simplemente por ser colombiano lo detuvieron”, añadió.



Dijo que a su esposo lo mantienen detenido “por orden presidencial” y que las autoridades no les responden ninguna pregunta.



Además, denunció que el cónsul colombiano en Venezuela tampoco hizo nada, pues ni siquiera le contó el caso al presidente Juan Manuel Santos.



