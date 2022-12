Abandonar Hidroituango cuesta $9 billones, más que terminar el proyecto: EPM a Quintero

BLU Radio conoció, en exclusiva, las actas y el informe en los que las comisiones de empalme consignaron el estado en el que la administración de Daniel Quintero recibió a EPM y a Hidroituango, de manos de la administración de Federico Gutiérrez.

Según los documentos, el 25 de noviembre de 2019, la administración de Federico Gutiérrez informó sobre el estado del vertedero, la presa, los aspectos sociales y ambientales y el estado jurídico de Hidroituango.

Con dicha información, el comité de empalme designado por Quintero concluyó que “el proyecto es viable; lo que puede suceder es que se tenga mayores retos técnicos; a finales del 2020 se tendrá total certeza, pero los riesgos básicamente serían que se retrase un poco más la obra o que cueste más”.

En este sentido, EPM mostró cómo el índice de riesgos de EPM ha aumentado, luego de la contingencia en el magaproyecto y especificó el cronograma de obra.

“Se espera que las 8 unidades entren en operación de la siguiente manera: una en el año 2021, tres en el año 2022, dos en el año 2023 y dos en el año 2024”.

Sin embargo, el comité de empalme de Daniel Quintero preguntó si los sobrecostos podrían hacer inviable el proyecto más importante que se construye en Antioquia, lo que concluye con una alarmante información.

“Se informa que el desmantelamiento del mismo (Hidroituango) tendría un costo superior a los $9 billones, lo cual hace que sea inviable, técnicamente, desmantelar el proyecto, porque supera por mucho los sobrecostos para terminarlo”, consta en el acta de la segunda sesión de empalme.

En el mismo documento, en poder de BLU Radio, agregan “con los sobrecostos que se tienen estimados, no se tiene riesgo de TIR negativa”.

Incluso, el acta da cuenta de cómo, de inmediato, al recibir dicha información, el alcalde electo en ese momento, Daniel Quintero, recordó que era información absolutamente sensible y que ya había un compromiso de confidencialidad y absoluta reserva para quienes hacían parte del empalme.

En el informe de empalme consta que el anterior gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, entregó dos razones por las que no es viable desmantelar Hidroituango ni que EPM compre el porcentaje que tiene el departamento de Antioquia en el proyecto, propuesta que hizo terminando su gobierno el exgobernador Luis Pérez.

“Una es que el contrato Boomt incluía una matriz de riesgos que dice que los riesgos de diseño están a cargo de la sociedad Hidroituango, es decir, no está comprobado que EPM le haya causado daños al departamento y la segunda, es que EPM no obtiene ningún beneficio invirtiendo más dinero en el proyecto. En consecuencia, la posición de EPM es que no debe comprar el 50% de esa sociedad, porque ello no te genera ningún beneficio”, dice el documento.

Esa afirmación del gerente es ampliada en el acta #2, en la que se consignó que “los costos y gastos en los que incurra para su construcción con los ingresos de la operación de la central y, hasta tanto no los recupere, en un plazo que se estimó en 50 años, la gobernación no recibe recursos de la sociedad Hidroituango.

De otro lado, también está acordado en el mencionado contrato que, si el precio de energía es superior a lo pactado, el delta que se obtenga se reparte entre los socios; pero si por el contrario, el precio es inferior a lo pactado, el plazo para recuperar el valor podrá ser mayor al establecido en el contrato y no habrá lugar a recibir recursos de manera anticipada. De igual forma, es importante tener en cuenta que los precios de la energía están a la baja.