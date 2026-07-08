Abelardo De La Espriella dice que “se acabó el empalme” con el Gobierno Petro

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, hizo su primer empalme regional, una iniciativa que va a adelantar en los 32 departamentos del país para hablar con alcaldes y gobernadores.

En Cúcuta, con los mandatarios locales de Norte de Santander, De la Espriella se refirió al proceso de empalme con el Gobierno Petro.

“Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas. No lo iban a permitir bajo ninguna circunstancia. De todas maneras, nosotros, con los medios alternativos que tenemos para poder recabar esa información, vamos a tener, una vez lleguemos al gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entregan. Ya no podrán seguir mintiendo, ya no podrán seguir maquillando la información, porque ya seremos gobierno y tendremos acceso a todo”, dijo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella Foto: Facebook Abelardo De La Espriella

El presidente electo también dijo que durante su Gobierno los alcaldes no van a necesitar de la intermediación de un congresista para tener contacto con el ejecutivo.



“Ustedes, queridos alcaldes y señor gobernador, no necesitan congresistas a partir de este momento para relacionarse con el gobierno nacional. Se acabó la época en que los alcaldes tenían que mendigar cita en Bogotá y valerse de un congresista para ser atendidos. Aquí se acabó la intermediación de los congresistas”, agregó el presidente electo.

De La Espriella reiteró la idea de realizar su posesión, el 7 de agosto, en una guarnición militar.