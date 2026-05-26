En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abren investigación a presidente Petro por presunta participación en política

Abren investigación a presidente Petro por presunta participación en política

A pocos días de las elecciones, la Comisión de Acusación abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por posible participación indebida en política.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de may, 2026

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención en política de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se votará el domingo, según un documento conocido este martes.

La decisión fue tomada tras las "últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales" del mandatario relacionadas con el proceso electoral, señala la comunicación, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta.

La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del derecho al voto.

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad