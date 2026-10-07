Absuelven a Javier Cadavid, comerciante que pasó más de 12 años preso por delitos que no cometió

La Jurisdicción Especial para la Paz absolvió al comerciante antioqueño Javier de Jesús Cadavid Palacio, luego de determinar que fue condenado injustamente en 2009 por delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito que no cometió y por supuestos vínculos con el Frente 47 de las antiguas Farc.

La decisión fue tomada por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que dejó sin efectos la condena que había sido impuesta por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales en 2009 y confirmada por el Tribunal Superior de esa ciudad en 2011.

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Por esa condena, Cadavid Palacio pasó más de 12 años y 4 meses privado de la libertad, antes de que la JEP asumiera el conocimiento de su caso.

De acuerdo con la decisión, la condena se basó en una interpretación equivocada sobre la manera en que el Frente 47 utilizaba la actividad comercial del entonces condenado para realizar extorsiones a la población civil.



Después de valorar nuevas pruebas, la JEP estableció que Cadavid Palacio no fue integrante, miliciano ni colaborador de las Farc, que no participó en las extorsiones y que tampoco tuvo acuerdos con esa guerrilla para facilitar la comisión de esos delitos.

Es por esto por lo que la JEP revocó la condena contra Cadavid Palacio, le concedió la libertad definitiva y ordenó terminar las obligaciones que tenía ante esta jurisdicción.

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La Sección de Revisión tuvo en cuenta declaraciones de antiguos integrantes de las Farc que fueron consideradas pruebas nuevas y de especial relevancia para el tribunal, debido a que esas personas no habían podido declarar durante el proceso ante la justicia ordinaria porque permanecían en la clandestinidad propia del conflicto armado.

La jurisdicción también reconstruyó el contexto de violencia y control territorial ejercido por el Frente 47 en Puerto Venus y otras zonas del suroriente de Antioquia y el norte de Caldas durante el periodo en que ocurrieron los hechos.

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Según las pruebas revisadas, las comunidades de esa región desarrollaban sus actividades económicas bajo condiciones de temor permanente, con poca presencia institucional y dificultades para acceder a servicios financieros formales.