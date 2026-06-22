ACOPI pide al nuevo Gobierno alivios tributarios, más crédito y seguridad para las MiPymes

Tras años de desencuentros con el Gobierno de Gustavo Petro y constantes reclamos por la falta de medidas diferenciadas para las micro, pequeñas y medianas empresas, ACOPI Nacional aprovechó la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia para poner sobre la mesa una ambiciosa agenda económica que busca convertir a las MiPymes en protagonistas de la política pública entre 2026 y 2030.

El gremio, que durante el actual gobierno cuestionó decisiones tributarias, laborales y regulatorias que, según advirtió en repetidas ocasiones, afectaban la competitividad de los pequeños empresarios, felicitó al presidente electo y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

ACOPI recordó que las MiPymes constituyen la base del tejido empresarial colombiano, generan la mayor parte del empleo formal y son fundamentales para la productividad, la competitividad y el desarrollo social del país. Por ello, presentó una hoja de ruta construida desde las regiones y basada en las necesidades de miles de empresarios que sostienen gran parte de la economía nacional.

Uno de los principales puntos de la propuesta es una reforma tributaria diferencial para las MiPymes. El gremio plantea reducir la carga fiscal que enfrentan las pequeñas empresas, fortalecer el Régimen Simple de Tributación, establecer sanciones acordes con el tamaño de los negocios y eliminar sobrecostos que hoy limitan la contratación formal y el crecimiento empresarial.



Abelardo De La Espriella AFP

La agenda también incluye medidas para impulsar la formalización laboral. ACOPI propone facilitar mecanismos modernos de contratación, permitir esquemas de cotización proporcional por horas, agilizar el reconocimiento de incapacidades y crear incentivos permanentes para la contratación de jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años, sectores que enfrentan mayores barreras para acceder al mercado laboral.

La seguridad empresarial también ocupa un lugar central en la propuesta. ACOPI advierte que fenómenos como la extorsión, el hurto y la inseguridad en zonas productivas se han convertido en una amenaza para miles de negocios. Por ello, pide una estrategia nacional que garantice condiciones seguras para invertir, producir y generar empleo.

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El gremio apunta a la simplificación de los impuestos territoriales. Según la organización, la cantidad de tributos locales y trámites administrativos termina afectando la competitividad de los empresarios. Por eso, propone crear un Estatuto Tributario Territorial unificado que reduzca costos y facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A esto se suma la necesidad de ampliar el acceso al crédito mediante mejores líneas de financiamiento, fortalecimiento de la banca de desarrollo y programas de educación financiera para pequeños empresarios.

El gremio también plantea una estrategia de reindustrialización que fortalezca la producción nacional, promueva encadenamientos productivos y amplíe la participación de las MiPymes en las compras públicas. Además, solicita medidas para impulsar el desarrollo agroindustrial mediante mayor acceso a tecnología, maquinaria y financiamiento, así como una política energética que garantice estabilidad en los costos y seguridad en el abastecimiento para las empresas.

Finalmente, ACOPI reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, el Congreso, las regiones y los distintos sectores productivos para construir una agenda enfocada en la productividad, la formalización empresarial y la generación de empleo.