Adele ganó millones de dólares sin producir un disco en cuatro años

La cantante británica Adele está de camino a romper los récords de la industria musical con su álbum "25", al llevar vendidos 2,3 millones de ejemplares en Estados Unidos desde su lanzamiento el viernes, informó este lunes la consultora Nielsen Music.



La firma prevé que el disco supere a última hora del día los 2,41 millones de copias que vendió en 2000 NSYNC, el grupo liderado por Justin Timberlake.



La revista Billboard, que elabora la lista de referencia en Estados Unidos, calcula que "25" alcanzará los 2,9 millones de discos en su primera semana en el mercado doméstico.



Los datos tienen mucho mérito porque el álbum de NSYNC "No Strings Attached" salió antes de que Apple creara iTunes en 2001, la tienda digital que revolucionó la forma de escuchar música y ver películas.



Adele también superará los dos discos más vendidos de la era digital: "The Eminem Show" de Eminem en 2002 y "1989" de Taylor Swift el año pasado.



"25" es el primer trabajo que Adele saca en cuatro años desde "21", que se convirtió en el más vendido en Estados Unidos durante dos años seguidos y el más exitoso del siglo en Reino Unido.



En él vuelve a ofrecer baladas que hablan de amores frustrados como "Hello", un tema que no deja de sonar en las radios de todo el mundo.



La cantante también está en la senda de batir récords en su país natal, donde "25" acumula 538.000 copias vendidas en tres días.



La mejor marca la tienen todavía los roqueros de Oasis, cuyo disco "Be Here Now" alcanzó los 696.000 ejemplares en la primera semana en 1997. - AFP



Ganó dinero sin producir un disco



Adele duró tres años sin producir un disco, sin embargo, su compañía Melted Stone, recibió 17 millones de libras esterlina y la mayor parte de este dinero provienen de las regalías que dejaron 19 y 21, sus dos trabajos musicales anteriores.



Ese fue el motivo que llevó a Adele a encabezar la lista de músicos jóvenes, menores de 30 años, más ricos de Gran Bretaña, pese a que no produjo ningún trabajo desde 2011.



En la lista logró duplicar los ingresos de One Direction, grupo que también goza de gran reconocimeinto a nivel mundial.