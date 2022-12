Adoro a mi LGBT, la columna en la que Fanny Kertzman defiende a su hijo trans.

En una columna publicada en la revista Dinero, la exdirectora de la Dian, Fanny Kertzman, hoy residente en Estados Unidos, defiende a su hijo trans. (Vea también: Me cansé del miedo en Colombia y me dediqué a ser hippie: exdirectora de DIAN )



“Señores Ordóñez, Morales y otros homofóbicos: yo no los juzgo ni impongo reglas sobre la vida privada de ustedes. Entonces ustedes no se metan en cómo Camille debe vivir su vida y todos los demás LGBT, a quienes admiro por su valentía y por lo lejos que han llegado”, dice la exfuncionaria en su columna.

