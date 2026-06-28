Advierten a empresas del Estado: esto deben hacer para reducir hasta 20% en gastos de energía

El consumo energético de las entidades estatales es un factor clave para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Con más de 4.000 instituciones públicas que demandan cerca del 5% de la energía en el país, según la UPME, la optimización de recursos se vuelve prioritaria. Un estudio de la firma Vertebra en 40 edificaciones oficiales señala que el sector público tiene un margen de mejora del 40% en su eficiencia energética si adopta herramientas de medición en tiempo real.

El principal obstáculo actual es la falta de un monitoreo continuo en las oficinas del Estado. Al respecto, Juan Pablo Rojas, CEO de la compañía, afirma: “Al integrar sistemas que capturen y centralizan la información de las facturas de servicios públicos , las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas en las facturas mensuales y actuar a tiempo”.

Estrategias claves para la reducción del consumo eléctrico

El análisis plantea soluciones técnicas y organizativas para disminuir la presión sobre la red eléctrica y proteger los embalses. Las medidas evaluadas se dividen en las siguientes estrategias:



Auditoría de cuentas: La revisión estricta de la facturación y los incentivos de ahorro permiten alcanzar reducciones de hasta un 25% en el consumo.

Actualización tecnológica: Las instituciones con operación concentrada pueden lograr disminuciones del 20% invirtiendo en sistemas de climatización y luminarias eficientes.

Plataformas digitales: El uso de herramientas de analítica y automatización permite diagnosticar pérdidas de energía y corregirlas de forma inmediata.

Energía eléctrica en Colombia. Foto: RG Distribuciones.

El impacto del ahorro residencial en el entorno familiar

Frente a la urgencia climática, el estudio propone una línea de acción enfocada en obtener resultados en un plazo de dos meses mediante la vinculación del personal técnico y administrativo.

