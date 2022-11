Advierten que reforma electoral podría fracasar en el Congreso

Luego de la presentación al Partido Conservador de la propuesta técnica de la Misión Electoral Especial para reformar el sistema político y electoral del país, el senador Jorge Hernando Pedraza se mostró escéptico ante las recomendaciones y sugirió que los contenidos están muy crudos y se deben socializar ante los "enormes reparos en temas como la regionalización del Senado, la asignación de curules y el sistema que se propone".



El parlamentario indicó que se debe ir a elecciones de 2018 con el sistema actual y plantear las reformas hacia los comicios de 2022.



"No hay afán, este es un tema que no operaría en 2018. Nosotros y el país debe tener claro, vamos a ir a las elecciones de Congreso con las mismas condiciones y estructura constitucional que tenemos hoy y con el voto nacional para el Senado de la Republica, voto preferente, lista abierta o cerrada y con el voto para la Cámara de Representantes cómo está".



Pedraza señaló qué hay riesgo de que este proyecto, que el Gobierno piensa presentar la reforma en mayo próximo, no sea aprobado ante la poca socialización que se ha hecho.



"Soy de los que creen y he recomendado que esto lo estudie el nuevo Congreso que elijan los colombianos y lo estudie bajo el mandato del nuevo Gobierno que elija el país y no tomar este tipo de decisiones ahora, cuando se trata además de temas que cambia la forma de hacer política, las vías de acceso al poder, que comprometerían un salto en garrocha para el año 2022", dijo.



Pedraza señaló que no se ha logrado consenso al interior de los partidos, por lo que primero se debe lograr univocidad dentro de las colectividades y luego sí socializarlo hacia afuera y llevarlo al Congreso de la República para debatirlo.