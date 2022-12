Advierten riesgos de demandas internacionales por intervención a Electricaribe

Aunque el contralor Edgardo Maya destacó la decisión del Gobierno en última instancia de intervenir a Electricaribe, el funcionario aseguró que este proceso implica seriedad y una firmeza del Gobierno.



"Colombia está abocada a unas demandas internacionales si esto se maneja de forma irresponsable, la Contraloría exige un manejo responsable y serio de esta intervención de Electricaribe porque el Estado colombiano, la sociedad colombiana y el bolsillo de los colombianos si esto no se maneja de forma objetiva y seria está abocado a grandes condenas", dijo Maya.



El funcionario recordó que en los informes de la Contraloría se identificaron hallazgos de carácter fiscal por presuntas irregularidades de Electricaribe por cuantía de 60 mil millones de pesos, principalmente relacionado con necesidades de inversiones de dineros que se habían dado y que no habían sido invertidos.



Maya agregó que Electricaribe es el producto un proceso de privatización del sector eléctrico que con esta intervención demuestra que fracasó.



"Yo creo que este resultado de hoy de la intervención permite que la Contraloría diga que el proceso de privatización ha fracasado, ese es un hecho relevante porque lo que buscó el gobierno era demostrar que las empresas eléctricas en manos del sector público eran ineficaces, pero en manos del sector privado han resultado con un problema que ha dado lugar a su intervención", agregó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El exprocurador Alejandro Ordóñez señaló se refirió al nuevo acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc. Asegura que estaría maquillado y que desconoce la voluntad del pueblo dada a conocer tras los resultados del plebiscito.



-El Gobierno lanzó campaña para reducir personas quemadas con pólvora en la época de fin de año.



-En Carepa - Antioquia, las autoridades hallaron el cadáver del cantante de música urbana Jaime Alberto Costa Vanegas, conocido como JP El Coronel, quien fue ultimado con arma de fuego en zona rural de ese municipio.



-El presidente estadounidense, Barack Obama, admitió estar "sorprendido" por la elección de Donald Trump e instó a luchar contra asuntos como la desigualdad para evitar efectos "contraproducentes".



-Aunque ya se aprobaron los recursos para las vías que pasaran por la reserva Van der Hammen, la CAR aseguró que al día de hoy no ha recibido ninguna solicitud por parte de la alcaldía para la intervención de la reserva.



-Un reciente estudio demostró un aumento en el número de muertes por accidentes de tránsito en el centro del país.