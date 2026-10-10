En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
UNGRD
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Aerocivil confirma normalización del tráfico aéreo entre Barranquilla y Panamá tras terremoto

Aerocivil confirma normalización del tráfico aéreo entre Barranquilla y Panamá tras terremoto

Los 17 vuelos que fueron recibidos de manera alterna en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz despegaron con éxito hacia Panamá.

Recepción de vuelos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla tras el terremoto en Panamá.
Recepción de vuelos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla tras el terremoto en Panamá. Fotografía @alcaldiabquilla
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

La operación aérea entre Barranquilla y Panamá comenzó a normalizarse luego de que las autoridades colombianas dieron por superado el plan de contingencia activado por el terremoto de 7.7 registrado en territorio panameño el viernes 09 de octubre.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según la Aeronáutica Civil y la Alcaldía de Barranquilla, los 17 vuelos que fueron recibidos de manera alterna en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz despegaron con éxito hacia Panamá.

Últimas noticias

Imagen aérea del rescate de los ciudadanos ecuatorianos.
Nación

Rescataron en Putumayo a dos ecuatorianos que estaban secuestrados

Derrumbe de edificios en Manizales
Nación

Judicatura prorroga hasta diciembre la urgencia manifiesta por daños del terremoto

Publicidad

La contingencia se presentó por las afectaciones en el espacio aéreo panameño, que obligaron a desviar vuelos hacia aeropuertos alternos en Colombia.

Para atender la situación, la Aeronáutica Civil señaló que activó los protocolos de soporte regional y coordinó la operación en terminales de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería.

De acuerdo con el reporte oficial, las aeronaves que llegaron a los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena, y Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés, también despegaron conforme a sus itinerarios. Asimismo, el vuelo asignado a la ruta Santa Marta-Panamá completó su trayecto y aterrizó en su destino.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Durante la emergencia, algunos viajeros tuvieron que permanecer más tiempo del previsto en las plataformas aeroportuarias, mientras se ajustaban los itinerarios y se atendían las cancelaciones.

Publicidad

Para responder a esta situación, la Aeronáutica Civil, la administración aeroportuaria, Migración Colombia y la Alcaldía de Barranquilla coordinaron acciones con las aerolíneas Copa Airlines, Wingo y American Airlines.

Entre las medidas implementadas por las diferentes entidades estuvo la entrega de agua, bebidas y alimentos para los pasajeros y las tripulaciones. También se gestionó el traslado a hoteles en Barranquilla para los usuarios de vuelos cancelados y de operaciones que debían permanecer durante la noche en la ciudad.

Publicidad

La Alcaldía de Barranquilla informó además, que dispuso apoyo logístico, alimentación y acompañamiento en salud para los viajeros. Además, fueron habilitadas actividades de bienestar, espacios de lectura y actividades para niños, con el propósito de facilitar la espera de las personas afectadas.

Relacionados

Barranquilla

Panamá

Publicidad

Publicidad

Publicidad