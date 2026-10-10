Aerocivil confirma normalización del tráfico aéreo entre Barranquilla y Panamá tras terremoto

La operación aérea entre Barranquilla y Panamá comenzó a normalizarse luego de que las autoridades colombianas dieron por superado el plan de contingencia activado por el terremoto de 7.7 registrado en territorio panameño el viernes 09 de octubre.

Según la Aeronáutica Civil y la Alcaldía de Barranquilla, los 17 vuelos que fueron recibidos de manera alterna en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz despegaron con éxito hacia Panamá.

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La contingencia se presentó por las afectaciones en el espacio aéreo panameño, que obligaron a desviar vuelos hacia aeropuertos alternos en Colombia.

Para atender la situación, la Aeronáutica Civil señaló que activó los protocolos de soporte regional y coordinó la operación en terminales de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería.



De acuerdo con el reporte oficial, las aeronaves que llegaron a los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena, y Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés, también despegaron conforme a sus itinerarios. Asimismo, el vuelo asignado a la ruta Santa Marta-Panamá completó su trayecto y aterrizó en su destino.

Durante la emergencia, algunos viajeros tuvieron que permanecer más tiempo del previsto en las plataformas aeroportuarias, mientras se ajustaban los itinerarios y se atendían las cancelaciones.

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Para responder a esta situación, la Aeronáutica Civil, la administración aeroportuaria, Migración Colombia y la Alcaldía de Barranquilla coordinaron acciones con las aerolíneas Copa Airlines, Wingo y American Airlines.

Entre las medidas implementadas por las diferentes entidades estuvo la entrega de agua, bebidas y alimentos para los pasajeros y las tripulaciones. También se gestionó el traslado a hoteles en Barranquilla para los usuarios de vuelos cancelados y de operaciones que debían permanecer durante la noche en la ciudad.

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La Alcaldía de Barranquilla informó además, que dispuso apoyo logístico, alimentación y acompañamiento en salud para los viajeros. Además, fueron habilitadas actividades de bienestar, espacios de lectura y actividades para niños, con el propósito de facilitar la espera de las personas afectadas.