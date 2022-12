“Al señor Musa Besaile no lo veo hace mil años”: Roberto Prieto

El Consejo de Estado deberá estudiar el material probatorio que tiene la Corte Suprema contra Musa Besaile por presuntamente haber recibido dineros de Odebrecht para favorecer a la firma brasilera en contratos.

En este proceso de pérdida de investidura el Consejo de Estado también recibió el testimonio de Roberto Prieto, quien debió explicar si conoció de las actuaciones de Besaile con Odebrecht y si tuvo alguna injerencia cuando se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, 2010 – 2014.

No obstante, durante la diligencia, Prieto aseguró que no ve al excongresista Musa Besaile “hace mil años” y nunca se ha reunido con él.

Afirmó que no va a declarar cosas que no le constan y que Musa Besaile “nunca me ha propuesto algo indebido”.

El demandante de la pérdida de investidura, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, consideró que el testimonio de Prieto es parte fundamental en este proceso porque para él existen evidencias de la relación que tuvo Besaile con Odebrecht y la presunta injerencia para aportar en la campaña presidencial.]

“Es indudable que para la fecha cuando se desempeñaba como gerente de esa campaña, también se suscribió la adición a la Ruta del Sol II de Ocaña – Gamarra”, señaló Bustos.

El Consejo de Estado también practicará los testimonios del ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales y el excongresista Otto Bula.

Una vez el alto tribunal tenga estos testimonios desarrollará la audiencia pública y posteriormente dará a conocer su decisión de si decreta o no la pérdida de investidura de Musa Besaile.