Alcalde de Cartagena declaró desierta contratación del Plan de Alimentación Escolar

A raíz de que los cinco oferentes no cumplieron con todos los criterios exigidos en el pliego de condiciones definitivo y atendiendo la recomendación del comité evaluador, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, declaró desierta la contratación de la prestación del servicio de alimentación escolar (PAE) que entraría en vigencia desde el mes de julio.



La administración distrital señaló que, al momento de evaluar cada uno de los ítems específicos, dos de las propuestas fueron rechazadas y las restantes tres no fueron habilitadas por no cumplir evaluaciones jurídicas y técnicas.

"Asumiendo las recomendaciones del comité evaluador y revisadas todas las propuestas, se concluyó que, desafortunadamente,

no cumplen en el aspecto técnico, jurídico y financiero. También se presentaron algunos hechos que serán puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes", afirmó el alcalde Pereira.

"Algunos proponentes suministraban algunos documentos, como hojas de vidas de personas que nunca las habían autorizado, contrataciones con otras entidades del Estado o privadas para mostrar la experiencia y cuando fueron requeridas las copias de esas entidades decían que esos contratos no existían", explicó el mandatario distrital.

Asimismo, Pereira recalcó que, esas situaciones,

"se presentaron en cuatro de los cinco proponentes que habían incosistencia en los documentos".

"El único que no tenía inconsistencias en la documentación no cumplió con la bodega, los vehículos y con algunos aportes de la Seguridad social", precisó Pereira.



Hay que aclarar que los mas de 80 mil niños de las distintas escuelas del Distrito están recibiendo su alimentación con la vigencia del Plan de Alimentación Escolar que viene desde septiembre de 2018 a julio del presente año.