Alcalde de San Luis de Palenque, Casanare, clama ayuda por inundaciones

La actual temporada de lluvias ha generado graves afectaciones en diversas regiones del país, impactando de manera severa a departamentos como Boyacá, Arauca, Santander y, con especial rigor, a Casanare. Dentro de esta última sección del territorio nacional, el municipio de San Luis de Palenque registró durante los últimos días una de las emergencias más complejas de su historia reciente debido a las crecientes súbitas de sus principales afluentes hídricos.

El mandatario local, Ediber Vásquez, informó que la emergencia principal se desencadenó el pasado viernes, cuando el caudal del río Pauto superó sus límites e inundó la mayor parte de las viviendas de la cabecera municipal, alcanzando niveles de altura considerables dentro de los hogares y afectando de manera directa las pertenencias de los habitantes.

Magnitud de la emergencia y balance de damnificados

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el alcalde Vásquez, el impacto del desbordamiento afectó de manera simultánea la infraestructura urbana y los sectores rurales ribereños. Las evaluaciones preliminares arrojan una cifra que asciende a los miles de ciudadanos afectados en sus condiciones mínimas de habitabilidad.

"Tuvimos un desbordamiento y terminamos con el 70%, 80% de nuestro casco urbano inundado, donde el nivel del agua alcanzó alturas a más de un metro de las viviendas en, en varios barrios", puntualizó el mandatario en Mañanas Blu, con Néstor Morales.



Respecto al censo de la población afectada, la administración municipal confirmó que se registran aproximadamente 2.500 damnificados. Este grupo comprende no solo a los residentes de los barrios del casco urbano, sino también a un número considerable de familias campesinas asentadas en las veredas ribereñas que integran la cuenca del río Pauto, la cuenca del río Cravo Sur y algunas zonas aledañas a la cuenca del río Guanapalo.

Un hecho sin precedentes históricos

Las autoridades locales explicaron que las dimensiones de esta inundación no tienen registros comparativos en el histórico del municipio. La causa directa del fenómeno se atribuye a un fuerte incremento de las precipitaciones en las zonas altas donde nacen los ríos que circundan la región llanera.

Vásquez argumentó que la situación sobrepasó cualquier contingencia previa: "Esta inundación realmente no, no había registrado precedente acá en nuestro municipio de San Luis de Palenque. Desde la vida fundacional de nuestro pueblo nunca habíamos tenido que enfrentar una inundación de esta dimensión". Asimismo, confirmó que los análisis técnicos indican que un "torrencial aguacero en la parte alta de la cuenca de los ríos, del río Cravo Sur, del río Tocaría, del río Pauto" fue el detonante del desastre.

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Labores de recuperación y riesgo sanitario

Al cumplirse el quinto día del inicio de la emergencia, el nivel de las aguas en el casco urbano ha retrocedido, permitiendo iniciar las labores de remoción y limpieza. No obstante, las autoridades advierten que la etapa posterior a la inundación presenta riesgos complejos debido a la acumulación de sedimentos y escombros, lo que podría derivar en problemas de salud pública si no se interviene oportunamente.

Para contrarrestar una posible emergencia sanitaria, la Alcaldía de San Luis de Palenque coordina un plan de acción conjunto con la Gobernación de Casanare, los organismos de socorro y la Fuerza Pública. El alcalde destacó de manera particular el apoyo brindado por la Brigada 16 del Ejército Nacional y las unidades de la Policía Nacional, quienes han estado al frente de las labores de remoción de desechos y lodo en las viviendas y vías públicas.

Llamado a la solidaridad y articulación con el gobierno electo

En el marco de la atención a la emergencia, el fin de semana coincidió con la visita al departamento de Casanare del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien participó en las mesas de empalme territorial junto al gobernador y los alcaldes de la región. Durante este encuentro, los mandatarios locales expusieron formalmente la gravedad de la situación invernal.

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Según lo manifestado por el alcalde Vásquez, el presidente electo realizó anuncios de apoyo orientados a la mitigación de los daños y encargó formalmente a la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, la tarea de coordinar la recolección de ayudas y la administración del esquema de solidaridad para atender a las víctimas del invierno en esta zona del país.

Debido a que una gran cantidad de familias perdieron la totalidad de sus enseres, alimentos y vestuario, el mandatario de San Luis de Palenque hizo un llamado urgente tanto a la institucionalidad central como a los ciudadanos colombianos para agilizar el envío de elementos de primera necesidad. Entre los requerimientos prioritarios se encuentran kits de aseo y desinfección, alimentos no perecederos, ropa, pañales, leche para niños, bienestarina, colchones y colchonetas que permitan iniciar la fase de estabilización comunitaria.