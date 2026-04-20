Alcalde de Tunja estima para mañana restablecimiento total del servicio de agua tras falla en tubo

La ciudad de Tunja atraviesa una compleja situación de emergencia debido al colapso de una sección crítica de su red de acueducto. El incidente, provocado por factores climáticos, dejó a la capital de Boyacá sin el suministro vital durante aproximadamente tres días, obligando a las autoridades a activar planes de contingencia para mitigar el impacto en la población.



El origen del colapso

De acuerdo con el alcalde de Tunja, Carlos Gabriel Hernández, la falla se localizó en la conducción que transporta el líquido desde la represa Teatinos, ubicada en el municipio de Samacá. El mandatario explicó que “hubo un movimiento en masa producto de las altas lluvias que derribó una parte del tubo que suministra de la represa Teatinos al municipio de Tunja”.

El daño afectó un tramo de “aproximadamente 40 metros de daño de una red que tiene aproximadamente 25 kilómetros”, con un diámetro de 15 pulgadas. Esta infraestructura es esencial, ya que se alimenta del río Teatinos, el cual fluye hacia la represa que surte a la ciudad.



Suspensión de actividades y emergencia sanitaria

Ante la gravedad de la situación y para prevenir riesgos mayores, el Puesto de Mando Unificado (PMU), en conjunto con la Gobernación y otras entidades, tomó la decisión de paralizar las actividades académicas. El alcalde confirmó que “hasta el día martes 21 de abril no deberían haber clases presenciales, teniendo en cuenta que debemos evitar emergencias sanitarias”.

Esta medida afecta tanto a escuelas como a universidades y algunas entidades públicas que se sumaron a la declaratoria de emergencia.



Atención a la comunidad

Mientras se realizaban las reparaciones del tubo madre, las cuales concluyeron en la madrugada del domingo, la administración municipal recurrió a fuentes alternativas. La contingencia se ha manejado mediante el uso de ocho pozos profundos y la distribución a través de carrotanques para “palear un poco mientras se surte nuevamente agua potable al municipio”.

El alcalde Hernández detalló que el proceso fue complejo debido a los bajos caudales: “era necesario primero sacar el agua del pozo profundo y posteriormente mediante carrotanques”. Durante estos días, se han registrado largas filas de ciudadanos con baldes y ollas buscando abastecerse para subsistir las horas críticas de la emergencia.



Hacia la normalización del servicio

El proceso de restablecimiento ha comenzado de forma gradual para evitar que las altas presiones dañen nuevamente la tubería. Según el mandatario, el agua ya está siendo conducida a la planta de tratamiento para su posterior distribución por gravedad y bombeo.



Respecto a cuándo se normalizará totalmente el servicio, el alcalde se mostró optimista: “esperamos que sí, en todo el día del martes ya se puede restablecer plenamente el servicio”.