Alcalde suspendido Rodolfo Hernández renunciaría para hacer política anticorrupción

Mientras se refería como habitualmente lo hace en sus publicaciones por redes sociales sobre el tema de corrupción y esta vez, específicamente, por la llegada de German Torres a la Alcaldía de Bucaramanga en su reemplazo; cumplidos tres meses de su suspensión, el alcalde Rodolfo Hernández anunció que renunciaría irrevocablemente al cargo.

“Yo creo que toda esa mafia politiquera no me va a dejar volver, entonces me tocará hacer otra estrategia que sería renunciar a la Alcaldía irrevocablemente y salirme a la calle a combatirlos”, dijo Hernández.

Aseguró que, así esté sin funciones públicas, tiene la investidura de funcionario público, por lo que no puede intervenir en política.

“Según las leyes colombianas - que es un absurdo - no puedo intervenir en política, no puedo opinar. Eso es un absurdo, en los países desarrollados, por ejemplo, Trump hace campaña él mismo para él, aquí lo hacen solapadamente”, criticó.

El alcalde suspendido Hernández también arremetió contra el gobernador de Santander.

“El gobernador la pasa haciendo política, pura campaña. Los alcaldes del área haciendo pura politiquería. Entonces les gusta es la falsedad, esa es la magia politiquera”, finalizó.

