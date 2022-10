Alcaldes y MinMinas tienen argumentos válidos: MinHacienda por sobretasa a gasolina

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se refirió a las diferencias entre los alcaldes del país y el Gobierno Nacional por cuenta de la disminución de ingresos locales que generará la decisión del Ministerio de Minas de recalcular la sobretasa a la gasolina y que afectará el presupuesto de las diferentes regiones.



Cárdenas, quien se ofreció de mediador entre los alcaldes y el Gobierno para lograr una solución, señaló que ambas partes tienen argumentos válidos para defender sus posiciones, sin embargo, señaló que la solución debe buscarse “donde se originó el problema”, refiriéndose a la decisión del Ministerio de Minas.



“Hay que buscar una salida, lo que hizo el Ministerio de Minas fue ajustar el precio a las condiciones del mercado y se generó esta circunstancia en la disminución de los ingresos que son necesario sobre todo para la ejecución de proyectos de transporte masivo”, dijo Cárdenas.



Cárdenas aseguró que esta medida no tiene que ver con la Reforma Tributaria y desestimó los argumentos que sugieren que ese cálculo de la sobretasa que afecta los ingresos de los gobiernos locales se tomó para disimular los efectos del proyecto que entró en vigencia el 1 de enero.



“La Reforma Tributaria tuvo un impacto sobre el impuesto verde, 131 pesos por galón, son dos impuestos que no tienen que ver, no guarda ninguna relación con la Reforma Tributaria (…) Hay que buscar una fórmula donde surgió el problema, naturalmente habría que volver a revisar esa base, tampoco es algo que se pueda hacer de manera caprichosa, la solución tiene que estar del lado de donde surgió el problema”, reiteró Cárdenas.



