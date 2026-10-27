Alejandro Ordóñez tendrá dificultades con minorías y sus protestas: exembajador

El nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior podría generar dificultades en el manejo de las protestas sociales y las relaciones con las minorías étnicas y religiosas del país. Así lo advirtió Guillermo Rivera, exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, durante una entrevista en Recap Blu, en la que analizó los retos que enfrentaría el exprocurador si llega a asumir esa cartera, especialmente en materia de diálogo con los sectores sociales.

Rivera reconoció que Ordóñez tiene experiencia en el relacionamiento con el Congreso de la República, debido a los casi ocho años que estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, señaló que su principal preocupación está en la manera en que podría gestionar la conflictividad social, una de las responsabilidades del Ministerio del Interior, que debe liderar los acercamientos entre el Gobierno y las organizaciones que recurren a la protesta para exigir sus reivindicaciones.

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“Yo supongo que él sabrá moverse con facilidad en el mundo del Congreso. En donde yo sí creo que vamos a tener dificultades en el país y mucha tensión es en el manejo de la conflictividad social”, afirmó el exembajador.

Según explicó, las convicciones y formas de actuar de Ordóñez podrían generar tensiones e incluso provocaciones en su relación con los movimientos sociales.



El exministro también puso sobre la mesa las dificultades que, a su juicio, podría enfrentar el eventual ministro en el diálogo con las comunidades LGBTIQ+, las minorías religiosas y los grupos étnicos. Rivera cuestionó si una persona con posiciones religiosas dogmáticas podría establecer una relación fluida con sectores que tienen perspectivas distintas y que esperan garantías de interlocución con el Gobierno nacional.

En ese sentido, mencionó particularmente a las comunidades indígenas del suroccidente colombiano y al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), así como a las comunidades afrodescendientes, cuyos reclamos y movilizaciones suelen requerir espacios de negociación con las autoridades.

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“Una persona dogmática en ese ministerio pues me parece que va a tener dificultades para atender esas demandas de las minorías y de estos sectores sociales que tienen razones y que normalmente están ejerciendo la protesta por esas reivindicaciones”, concluyó.