Alerta de riesgo de viajar a Colombia no tiene que ver con temas políticos: EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta a sus ciudadanos advirtiendo que tengan cuidado al viajar a 17 departamentos de Colombia, hablando específicamente de “precaución elevada por el crimen y terrorismo”.



Dentro de los departamentos están Arauca, Cauca, Chocó, Santander, entre otros.



Incluso, pide que reconsideren sus viajes a Colombia y reconsiderar los recorridos dentro del territorio nacional si incluye el norte de Antioquia, Caquetá, Casanare, César, Córdoba, Guainía, Guaviare, entre otros.



La portavoz del departamento de Estado para América Latina, Lydia Barraza, dijo que, aunque quieren que los ciudadanos estadounidenses viajen al exterior, “es necesario que tengan mejor información para tener un mejor viaje y una mejor experiencia”.



“El anuncio fue para mejorar y simplificar la información que sabemos sobre todos los países del mundo, no solo sobre Colombia, y aplicar niveles específicos”, explicó Barraza.



Comentó que Colombia se encuentra en el nivel II de riesgo, junto a México y otros países de Latinoamérica y de Europa donde hay alertas de viaje.



Finalmente, aunque coincidió en el tiempo, desmintió que la alerta tenga que ver con el anuncio del ELN del fin del cese al fuego unilateral.

“Una alerta indica que el ELN es un riesgo en Colombia y que es necesario tener precaución. Sin embargo, las alertas de riesgo no tienen que ver con temas políticos”, aclaró.



Incluso, hizo énfasis en que la alerta no se redactó el miércoles ni durante los últimos días, sino que lleva más de un año en proceso de creación.



“Es una noticia buena que Colombia ya no está en una lista negra de traver warning”: MinTurismo



Por su parte, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, María Lorena Gutiérrez, aseguró que el Departamento de Estado antes sacaba una lista de advertencias de países, en donde aparecía Colombia. Ahora, se cambió la metodología y se clasificaron todos los países del mundo en cuatro sectores: azul, de viajar tranquilamente; amarillo, de viajar con algunas precauciones; naranja, donde no recomiendan viajar, y rojo, que significa no viajar.



Dentro de esa clasificación Colombia quedó en el color amarillo, en la segunda zona de precaución.



“No podemos ser ilusos de pensar que pasamos de Traver Warning a pasar a azul”, enfatizó.



Incluso, dijo que en la misma posición están países como Francia, Italia, Reino Unido, México, Brasil, entre otros.



