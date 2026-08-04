Alerta por incendios forestales en Huila: 630 hectáreas afectadas durante temporada de menos lluvias

Un total de 38 incendios forestales se han registrado en el Huila durante la segunda temporada de menos lluvias, dejando más de 600 hectáreas afectadas en 15 municipios del departamento.

Actualmente, 17 de los 37 municipios del Huila permanecen en alerta roja por el riesgo de incendios de cobertura vegetal, mientras que tres están en alerta naranja y dos, en alerta amarilla.

"En lo corrido de la segunda temporada de menos lluvias se han reportado 38 incendios de cobertura vegetal en 15 municipios, con un total de 630,15 hectáreas afectadas. Actualmente no tenemos incendios activos; todos han sido controlados. Además, 17 municipios permanecen en alerta roja, tres en alerta naranja y dos en alerta amarilla", indicó Jorge Chaparro, geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila.

Aipe concentra el mayor número de incendios forestales registrados durante esta temporada, con 10 emergencias atendidas. Le siguen Palermo y Neiva, con cuatro casos cada uno; Campoalegre y Villavieja, con tres; Paicol y Teruel, con dos; mientras que Gigante, Rivera, Íquira, Nátaga, Tello, Garzón, Tesalia y Yaguará reportan un incendio forestal cada uno.



Ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y fortalecen la coordinación con el IDEAM, los organismos de socorro y las administraciones municipales para prevenir y atender de manera oportuna nuevas emergencias.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la comunidad a evitar las quemas y cualquier actividad que pueda provocar incendios forestales, al recordar que las altas temperaturas, los fuertes vientos y el fenómeno de El Niño incrementan el riesgo de estas emergencias.