Aumenta la temperatura en el Huila: calor supera el promedio histórico entre 2 y 4 °C

Las altas temperaturas dejaron de ser una simple percepción en varios municipios del centro y norte del Huila, incluido Neiva, donde las temperaturas máximas han registrado un aumento de entre 2 y 4 grados Celsius por encima del promedio histórico del período 1991-2020.

Una situación que mantiene en alerta a las autoridades por el incremento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y el impacto sobre las fuentes hídricas y el sector agropecuario.

“El IDEAM reporta que algunos municipios del centro y norte del departamento han experimentado, durante el último trimestre, especialmente en los meses de mayo y junio, incrementos de aproximadamente entre 2 y 4 grados, en comparación con los promedios históricos del período de referencia 1991-2020”, señaló Jorge Leonardo Chaparro, geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila.

Según la Oficina para la Gestión del Riesgo, este incremento obedece a la transición entre la primera temporada de lluvias y la siguiente fase climática del año, sumada a la influencia del fenómeno de El Niño, sobre la que han venido advirtiendo el IDEAM y la NOAA en las últimas semanas.



“Municipios como Colombia, Neiva, Altamira y Garzón han registrado durante los últimos meses aumentos de entre 2 y 4 grados Celsius en las temperaturas máximas. Es un comportamiento que hemos venido percibiendo en todo el departamento y que puede explicarse por la transición de la primera temporada de lluvias del año hacía la segunda temporada de menos lluvias, sumada a la influencia de condiciones tipo Niño, advertidas por el IDEAM y la NOAA”, agregó el funcionario.

Las mayores variaciones se registraron en Neiva y Garzón. En la capital del Huila, la temperatura máxima promedio durante junio aumentó cerca de 2 grados, al pasar de un promedio histórico de 33 °C a más de 35 °C. En Garzón, el incremento fue aún mayor, al pasar de 25 °C a cerca de 30 °C.

El aumento de las temperaturas también comienza a sentirse en el comercio. La demanda de equipos de climatización se disparó en las últimas semanas y, según Fenalco Huila, las ventas de aires acondicionados y ventiladores registran uno de los mejores desempeños del año.

Publicidad

“Las categorías de climatización registran uno de los mejores desempeños comerciales del año. Los aires acondicionados aumentaron sus ventas en un 111,8 %. Por su parte, los ventiladores mantienen una dinámica igualmente positiva, con un crecimiento de 111,1 % en ventas”, afirmó Gustavo Victoria, director ejecutivo de Fenalco Huila.

Ante el incremento en el uso de estos equipos, Electrohuila hizo un llamado a los usuarios a utilizar la energía de manera responsable y eficiente para evitar un mayor consumo y prevenir sobrecargas en las instalaciones eléctricas.