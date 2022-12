Alíx Fabián, una vida que segaron los falsos positivos

"Exijo justicia, exijo verdad", con estas palabras estampadas en camisetas blancas llegaron los familiares de Alíx Fabián Vargas Hernández al Palacio de Justicia de Bucaramanga.

Viajaron desde Bogotá hasta Santander para saber cómo avanza el proceso en contra de cuatro militares implicados en la muerte del joven.

Publicidad

Alíx Fabián fue vilmente asesinado el 08 de agosto de 2008 en la vereda Susa del municipio de Onzaga, después de ser reclutado por un desconocido en la Terminal de Transporte de Tunja, donde trabajaba como ayudante de despachos de buses.

Con la ilusión de una nueva oportunidad de trabajo, Alíx Fabián, de 25 años, viajó a Santander en compañía del hombre.

La justicia colombiana acreditó que el joven fue presentado falsamente por el Ejército como guerrillero del ELN muerto en combate.

Lea también: Más de 300 personas fueron víctimas de falsos positivos en la costa: defensores de DD.HH

Publicidad

Hoy, a punto de cumplirse 11 años de su asesinato, la familia pide que no se repitan los casos de 'falsos positivos' en el país.

"Lo que más nos interesa es que haya justicia, verdad y la no repetición, que los colombianos no pasen por lo mismo que estamos pasando nosotros, no es nada agradable que te quiten un hermano, un familiar, es muy duro", dijo Sandra Liliana Vargas, hermana de Alíx Fabián.

Publicidad

Por la muerte del joven, el Estado fue condenado en octubre del 2018.

Los militares implicados son el sargento segundo Jimmy Bejarano Beltrán y los soldados profesionales Pedro Rodríguez Pedroza, Freddy Moreno Rodríguez y José Plinio Ortiz Ortiz, adscritos al Grupo de Caballería No. 1 José Miguel Silva Plazas.

Los militares han pedido que su caso sea manejado por la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y no por la justicia ordinaria.

Mientras tanto, la familia pide a los militares que no dilaten el proceso y respondan por el crimen de Alíx Fabián, puesto que los hombres están en libertad.

Publicidad