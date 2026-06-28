ANDI lanza campaña de donaciones para apoyar a familias afectadas por los terremotos en Venezuela

La iniciativa reúne a ANDI, ABACO, Presentes Corporación y Fundación TAAP, organizaciones que se integran a la campaña Fuerza Venezuela y a la plataforma Todos con Venezuela para recaudar recursos económicos y ayudas humanitarias destinadas a la atención de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en alianza con ABACO, Presentes Corporación y la Fundación TAAP, se unió a la campaña Fuerza Venezuela y a la plataforma Todos con Venezuela, una iniciativa que busca canalizar donaciones para apoyar a las familias afectadas por los terremotos registrados esta semana en el país vecino.

La campaña tiene como objetivo responder a las necesidades más urgentes de la emergencia humanitaria y aportar al proceso de reconstrucción de las comunidades impactadas.

Las donaciones podrán realizarse de dos maneras. La primera es mediante aportes económicos, destinados tanto a la atención inmediata de las personas damnificadas como a las labores de reconstrucción. La segunda corresponde a donaciones en especie, que incluyen insumos médicos, alimentos, productos de higiene y elementos de primera necesidad.



Como requisito para participar, los donantes deberán diligenciar un manifiesto de donación antes de realizar su aporte. Además, la Fundación TAAP dispondrá de centros de acopio para recibir las ayudas humanitarias.

Las organizaciones participantes hicieron un llamado a ciudadanos, empresas y demás sectores de la sociedad a sumarse a esta iniciativa solidaria, con el fin de brindar apoyo a las familias venezolanas afectadas por la emergencia y contribuir a su recuperación.

ANDI se une en apoyo a Venezuela Suministrado