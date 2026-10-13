Andrea Williams, impulsora de Ley Laura, llega a Colombia con iniciativa de defensa legal cristiana

Andrea Williams, abogada británica y una de las impulsoras de la Ley Laura, estará en Colombia a través de Christian Concern, una iniciativa internacional que promueve la defensa legal en casos relacionados con las convicciones cristianas y que cuenta con representación en el país. Su trayectoria profesional y personal la ha convertido en una voz activa en los debates sobre libertad religiosa, defensa de la vida, familia y participación de los cristianos en la esfera pública.

William impulsa proyectos como la Ley Laura. Recordemos que en el país el proyecto de Ley Laura fue radicado en agosto de 2026. Su objetivo principal es prohibir las intervenciones médicas y procedimientos de afirmación de género en menores de 18 años.

Publicidad

Williams es cofundadora y directora ejecutiva de Christian Concern y Christian Legal Centre, organizaciones con sede en Inglaterra que trabajan en ámbitos complementarios: la primera informa y moviliza a la ciudadanía frente a asuntos de interés público, mientras que la segunda brinda acompañamiento jurídico a personas que enfrentan conflictos relacionados con sus convicciones cristianas.

En su visita a Colombia tendrá, entre otras actividades, en el Congreso de la República el jueves 22 de octubre.



Con más de tres décadas de experiencia en derecho, políticas públicas y campañas de incidencia, la abogada ha desarrollado una labor que conecta los tribunales, el debate parlamentario y la participación ciudadana. Su trabajo se centra en la defensa de la vida, la familia y las libertades cristianas, desde una perspectiva basada explícitamente en su fe.

Andrea Minichiello Williams descubrió su interés por el derecho cuando tenía ocho años. Decidió convertirse en abogada después de ver un programa de televisión sobre juicios.

Publicidad

Hija de padre italiano y madre inglesa, creció en el sur de Inglaterra, en una familia que administraba un pequeño negocio de hospedaje. Desde niña colaboraba en la atención de los huéspedes y soñaba con llegar a la universidad. Finalmente, se convirtió en la primera persona de su familia en acceder a estudios universitarios.

Su formación académica la llevó a Cardiff, en Gales, y a Pisa, en Italia. Posteriormente, completó su preparación profesional en Londres y fue admitida al ejercicio de la abogacía en Inner Temple, una de las instituciones históricas de la profesión jurídica en Inglaterra y Gales.

Publicidad

Durante ocho años ejerció en las áreas penal y de familia, tanto en la acusación como en la defensa. En ese periodo desarrolló un interés particular por acompañar a madres con dificultades de aprendizaje que buscaban conservar el cuidado de sus hijos. Esa experiencia marcó su sensibilidad frente a las necesidades de las personas vulnerables y vinculó su práctica jurídica con una vocación de servicio.

La maternidad representó un punto de inflexión en su carrera. Mientras criaba a sus cuatro hijos, Williams comenzó a preparar documentos y análisis dirigidos al Parlamento británico, motivada por sus preocupaciones sobre las implicaciones éticas de las leyes y sus efectos en la sociedad.

Su participación en debates relacionados con la vida, la familia, la educación y la libertad religiosa contribuyó al desarrollo de Christian Concern y Christian Legal Centre, entidades desde las cuales ha impulsado iniciativas de información pública, incidencia política y asistencia jurídica.

Publicidad

Ambas organizaciones desempeñan funciones diferentes, pero complementarias. Christian Concern busca informar y movilizar a los ciudadanos en torno a asuntos que considera relevantes para las convicciones cristianas, mientras que Christian Legal Centre acompaña casos legales en los que están involucrados derechos y libertades relacionados con esas creencias.