Angie Rodríguez dice que Petro la comparó físicamente con Juliana Guerrero: “Lo mío era envidia”

En entrevista con Mañanas Blu, la actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró que el mandatario descalificó sus objeciones frente al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud y, además, realizó comentarios relacionados con su apariencia física, situación que calificó como una forma de violencia que tardó en reconocer.

Según relató Rodríguez, el episodio ocurrió cuando expresó su desacuerdo con la designación de Guerrero debido a que, según ella, la candidata no cumplía con los requisitos académicos para asumir el cargo.

“Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa, que no era verdad, que ella sí tenía título, y que lo que mi tema era con ella era un tema de envidia”, afirmó.

La funcionaria explicó que prefirió no repetir textualmente las palabras utilizadas por el presidente debido al impacto emocional que le generaron: “No quiero parafrasear exactamente lo que me dijo porque eso me marcó emocionalmente. Algún día lo tendré que señalar, pero básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella”, señaló.



La referencia al aspecto físico

Durante la entrevista, los periodistas le preguntaron si el presidente hizo referencia a su apariencia física al asegurar que sentía envidia de Juliana Guerrero.

Rodríguez respondió de manera afirmativa: “Sí señor, sí”. Ante una nueva pregunta sobre si se sintió ofendida por comentarios relacionados con su físico, sostuvo que ese momento fue uno de los episodios más difíciles que vivió durante su paso por el Gobierno.

“Fue muy agresivo, por eso digo que es mi mayor victimario”, expresó. La exfuncionaria aseguró que durante mucho tiempo minimizó lo sucedido debido a su convicción de trabajar por los cambios que esperaba impulsar desde la administración nacional.

Angie Rodríguez Foto: Dapre

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Una experiencia que asegura haber normalizado

En su relato, Rodríguez explicó que inicialmente decidió dejar de lado ese episodio porque su prioridad era continuar con su labor dentro del Gobierno.

“Como mujer lo empecé a procesar muy tarde porque me movía más mi interés de trabajar por el país, de creer realmente en un cambio”, manifestó. Añadió que su visión idealista la llevó a justificar comportamientos que hoy considera inaceptables.

“Yo minimicé eso en su momento, incluso llegué a normalizarlo. Entonces yo decía: para mí lo importante es seguir estudiando, trabajando, para que la gente más pobre del país pueda tener oportunidades como yo”, afirmó. Rodríguez reconoció que, con el paso del tiempo, comprendió que estaba enfrentando una situación de violencia que en ese momento no identificó plenamente.

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Lo normalicé, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba mal. Mi mente empezó a procesar todo eso y es cuando obviamente en algún momento tenía que reaccionar el cuerpo y la mente frente a todo ese nido de violencia que yo vivía al lado de él Puntualizó,

Angie Rodríguez aseguró que Petro la comparó físicamente con Juliana Guerrero: “Me dijo que lo mío era envidia” #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/2UFgiWdMJx — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 28, 2026

Entrevista completa con Angie Rodríguez en Mañanas Blu