"Es grotesco, vulgar e indignante": mininterior Lara por denuncias de Angie Rodríguez contra Petro

El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, se refirió en términos severos a las recientes denuncias de corrupción y presiones que involucran directamente al gobierno saliente de Gustavo Petro.

Las declaraciones de Lara surgen tras un encuentro privado con Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación y exsecretaria general de la Presidencia.

Una fuente de "altísima credibilidad" en el círculo presidencial

Para el ministro Lara, la gravedad de las denuncias radica en la posición que ha ocupado Rodríguez dentro de la administración actual. Al ser consultado sobre el impacto de los testimonios, Lara subrayó que no se trata de una funcionaria cualquiera: "Estamos ante una alta funcionaria del círculo de muy estricta confianza del presidente de la República... eso implica pues una cercanía, una inmediatez y una confianza muy clara".

Debido a su rol estratégico, el ministro entrante considera que Rodríguez es una "fuente de altísima credibilidad" con "conocimiento inmediato de los hechos que narra".



Entre las revelaciones más preocupantes se encuentran denuncias de amenazas, algunas de ellas veladas, que habrían provenido directamente de Gustavo Petro. Ante este escenario, Lara confirmó que el gobierno de De La Espriella ofrecerá a la funcionaria todas las garantías de seguridad necesarias para que pueda elevar sus denuncias ante la justicia.

El billón de pesos: "Es francamente grotesco"

Uno de los puntos más críticos discutidos en la entrevista fue el intento de la administración Petro de trasladar un billón de pesos (aproximadamente 350 millones de dólares) desde el Fondo de Adaptación para ser contratados en un plazo de solo nueve días, supuestamente para atender el fenómeno de El Niño. Lara calificó esta maniobra como un acto de corrupción sistemática de última hora.

"Este afán inusitado por contratar a última hora es aterrador y solo denota corrupción", afirmó Lara con vehemencia.

Publicidad

Al profundizar en la presión ejercida desde la Casa de Nariño sobre este fondo, el ministro fue tajante: "Es francamente grotesco, es vulgar, es sórdido, si me permite el empleo de adjetivos, porque es indignante". Según el funcionario entrante, este tipo de acciones son "aterradoras" al provenir de la máxima dignidad del Estado.

Respuesta a los insultos y "libros blancos"

La relación entre el gobierno entrante y el saliente se ha deteriorado aún más tras los ataques personales del presidente Petro hacia Lara, a quien ha tildado de "nazi" y "fascista". Lara atribuyó estas agresiones al temor del mandatario saliente frente a las investigaciones que se avecinan: "Yo creo que lo que hay ahí detrás de eso es miedo. Hay un miedo muy grande que se conozca la verdad de todos estos excesos, de todos estos abusos".

Como parte de su agenda de transparencia, el nuevo Ministerio del Interior anunció la apertura de canales para que funcionarios de carrera cuenten lo que está pasando. "Se reciben ventiladores", aseguró Lara, explicando que se constituirán "libros blancos" que servirán como un "parteaguas" para plasmar el estado real en que reciben la administración pública y que el país conozca la verdad.

Publicidad

Una posesión austera en el suroccidente

Finalmente, el ministro confirmó que la posesión de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo en Cali, como un homenaje al suroccidente del país y un mensaje de recuperación de la seguridad en regiones azotadas por grupos armados.

Lara enfatizó que el acto será una muestra de sobriedad fiscal: "Queremos una posesión también conectada con el pueblo colombiano... y sobre todo austera, austera, austera, que es el mensaje que debe primar en este momento ante las dificultades fiscales". Pese al anuncio de desobediencia civil por parte de la bancada del Pacto Histórico, Lara garantizó que el nuevo gobierno respetará el debate democrático en el Congreso, aunque advirtió que no caerán en provocaciones ni en discusiones de "bajo nivel".

Escuche aquí la entrevista: