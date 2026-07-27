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Exviceministro de aguas niega complicidad con Juliana Guerrero: “Eran espacios institucionales”

El exfuncionario se pronunció tras las revelaciones de la revista Semana, según las cuales presuntamente existiría un plan para hacer negocios con el agua. En su comunicado, aseguró que no existió ninguna complicidad ni vinculación con los hechos señalados.

Edward Libreros, ex viceministro de agua.
Edward Libreros, ex viceministro de agua. Foto tomada de redes sociales.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Luego de la publicación de Semana, en la que se exponen presuntos hechos de corrupción relacionados con las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, el exviceministro de Agua, Edwar Libreros, quien además fue retirado de su cargo durante un consejo de ministros, emitió un comunicado en el que negó cualquier vínculo con las señaladas y rechazó haber participado en actuaciones irregulares.

De acuerdo con el documento, Libreros aseguró que no hizo parte de ninguna red que presuntamente hubiera favorecido intereses particulares y afirmó que está dispuesto a colaborar con las autoridades en caso de ser requerido.

En su pronunciamiento también rechazó los señalamientos que, según dijo, afectan su buen nombre y su trayectoria profesional. Asimismo, explicó que su relación con Juliana Guerrero se limitó a espacios institucionales.

“Mi relacionamiento con ella se dio exclusivamente en el marco de esas reuniones oficiales y en ejercicio de las funciones propias de nuestros respectivos cargos, sin que existieran escenarios paralelos o actuaciones por fuera de los canales institucionales”, dijo.

El exfuncionario sí confirmó que hubo solicitudes de información sobre algunos proyectos en el departamento del Cesar, pero precisó que estas obedecían a labores de seguimiento y a lineamientos del Gobierno nacional.

“Es importante precisar que cualquier actuación del Viceministro estuvo siempre sujeta al cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y presupuestales establecidos en la normativa vigente”, aseguró.

Al finalizar el comunicado, Libreros sostuvo que todas las actuaciones adelantadas durante su gestión como viceministro de Agua en el Gobierno Petro están respaldadas por los respectivos actos administrativos y que, además, fueron acompañadas por “equipos técnicos bajo criterios de transparencia, legalidad y rigor técnico”.

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