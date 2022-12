AngloGold Ashanti denuncia ser víctima de extorsión por parte de ambientalistas

Felipe Márquez, presidente de AngloGold Ashanti, habló en Mañanas BLU sobre la situación de la empresa luego de dos meses de la consulta minera en Cajamarca en la que ganó el ‘NO’.



Márquez reveló que luego de conocerse los resultados de la votación se tuvieron que despedir cerca de 400 empleados que laboraban en la mina La Colosa, “terminar todos los contratos que teníamos con los proveedores por más de 14 años y dejar 360 millones de dólares invertidos en la municipalidad de Cajamarca”.



Dijo que la empresa considera que no era la forma correcta de salir, pero “así lo decidió la población luego de una consulta popular altamente politizada y llena de mentiras y falsas verdades”.



El presidente de la compañía denunció que las consultas mineras se han convertido en una especie de forma de extorsión por parte de activistas y ambientalistas “que tienen intenciones sanas, pero usan las formas inadecuadas para generar debates”.



Aseguró que en varios casos “nos piden dinero, apoyos con proyectos, mejor situación laboral y otros tipos de manipulación”.



Reveló que una vez terminada la consulta minera “muchas personas no habían entendido que la consecuencia del ‘NO’ era el despido de esas 400 personas, eso tomó por sorpresa a muchos”.



Agregó que AngloGold Ashanti es la entidad que “mejor y más ha analizado el recurso hídrico, nosotros tenemos identificado cuál era el impacto con el agua y cómo se podía mitigar”.



El presidente de la empresa afirmó que lo único que pedían era que se pudiera hacer la consulta con información completa y no con falsedades. “Hagamos una discusión sensata, que nos inviten a participar en los debates para construir una verdad entre todos”, aseveró.

