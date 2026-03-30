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Blu Radio  / Nación  / Anla abre nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntas fallas ambientales

Anla abre nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntas fallas ambientales

La autoridad ambiental investiga posibles incumplimientos en el manejo del agua, la protección de fauna y el aprovechamiento forestal en el proyecto hidroeléctrico.

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