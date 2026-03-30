Anla abre nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntas fallas ambientales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales anunció la apertura de un nuevo proceso sancionatorio contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, uno de los más grandes del país, por posibles incumplimientos en sus obligaciones ambientales.

Según explicó la entidad, la decisión se tomó tras identificar varias irregularidades relacionadas principalmente con el manejo del caudal del río Cauca. Entre los hechos que serán investigados se encuentra el presunto incumplimiento en el control del agua que se libera aguas abajo de la represa, así como la falta de garantía de que los niveles descargados correspondan a los que ingresan al embalse.

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Además, la autoridad ambiental también señaló posibles fallas en la protección del entorno natural. En particular, se investiga la inundación de cerca de 60 hectáreas sin que se hubiera realizado previamente el debido aprovechamiento forestal, así como acciones insuficientes para el rescate y protección de fauna y especies en veda que habitan en la zona.

Este nuevo proceso se suma a un historial significativo: hasta la fecha, Hidroituango acumula 29 procesos sancionatorios, de los cuales 20 siguen activos. Esto refleja un seguimiento constante por parte de la Anla a las actividades del proyecto y su impacto ambiental.



La entidad recordó que este tipo de procesos se inicia cuando se detectan posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. A partir de allí, se abre una investigación que puede tardar hasta cinco años en definir si hay responsabilidad y si se imponen sanciones.