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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Contraloría visitó Hidroituango y anunció revisión por incremento del valor en el megaproyecto

Contraloría visitó Hidroituango y anunció revisión por incremento del valor en el megaproyecto

Según el ente de control una vez se confirme que el valor de la hidroeléctrica aumentó en 12,2 billones de pesos respecto de los 11 billones de pesos previstos inicialmente, esto será objeto de revisión.

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