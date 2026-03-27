Contraloría visitó Hidroituango y anunció revisión por incremento del valor en el megaproyecto

La Contraloría General de la República realizó una visita de seguimiento a Hidroituango en donde Empresas Públicas de Medellín informó que, a febrero de 2026, el megaproyecto tenía un avance ejecutado de 95,01 % y que se han invertido 18,82 billones de pesos de los 23,2 billones de pesos que se estima sea la valor final.

Según el ente de control, una vez se confirme que el valor de la hidroeléctrica aumentó en 12,2 billones de pesos respecto de los 11 billones de pesos previstos inicialmente, esto será objeto de revisión y evaluación en los próximos ejercicios de control fiscal.

La Contraloría manifestó que dada la situación con las pólizas de seguro del proyecto hidroeléctrico, el mayor plazo de ejecución y el incremento del valor respecto de lo previsto inicialmente, se dará un revisión especial con el único fin de determinar con exactitud si hubo alguna irregularidad que pueda ser objeto de investigaciones.

El vicecontralor, Carlos Silgado, explicó que EPM le informó que a la fecha ha cumplido con sus obligaciones de energía, alcanzando una disponibilidad de planta superior al 91 % en el año 2025.



"Hoy nos comprometemos a adelantar una mesa de trabajo con el objeto de actualizar el marco normativo y optimizar así los recursos públicos. Hoy, este proyecto garantiza la disminución del riesgo energético en nuestro país que está sometido a tanta incertidumbre", mencionó el funcionario.

Por su parte, hay que mencionar que desde la entrada en operación de las primeras cuatro turbinas se ha generado y entregado al Sistema Interconectado Nacional cerca de 21.000 gigavatios hora de energía eléctrica que han permitido atender la alta demanda de los últimos años.

Finalmente, mencionar que una vez finalizada la puesta en operación de todas las turbinas, se estima que Hidroituango podrá entregar al Sistema Interconectado Nacional hasta un 17 % de la demanda actual de energía eléctrica del país.