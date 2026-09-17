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ANT denunciará posibles irregularidades en el manejo de recursos para comprar de tierras

La entidad adelanta una auditoría forense y llevará los hallazgos ante la Fiscalía y los entes de control, como la Procuraduría y la Contraloría.

Tierras / Campesinos
Tierras / Campesinos
Foto: Agencia Nacional de Tierras
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Desde Neiva, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, señaló que actualmente se adelanta una auditoría forense para establecer posibles hechos de corrupción al interior de la entidad.

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Además de la revisión sobre el manejo de los recursos, la funcionaria cuestionó los resultados alcanzados en materia de adjudicación y formalización de tierras. Según indicó, de los 3 millones de hectáreas proyectadas para adjudicación, solo se entregaron 99.000 títulos.

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“Si nosotros nos ponemos a revisar cuáles fueron las metas y las apuestas que propuso el anterior Gobierno en materia de tierras y adjudicación, se prometieron 3 millones de hectáreas y solamente se entregaron 99.000 títulos; no alcanzaron ni el 4 % de cumplimiento de la meta. En cuanto al tema de formalización, se prometieron 4 millones de hectáreas formalizadas y solamente se cumplió el 40 %”.

Entre los aspectos bajo revisión está el manejo de los recursos destinados a la compra de tierras y la contratación de servicios. La auditoría busca determinar si los valores pagados correspondían al precio real de los terrenos y revisar las condiciones en las que se realizaron estas operaciones.

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“Hay muchas irregularidades en el tema de compra de tierras. Fueron 6,7 billones de pesos los que se utilizaron tanto para la compra de tierras como para la contratación de servicios. Muchas de estas situaciones, al hacer la auditoría forense, proceso que estamos adelantando actualmente, pueden evidenciar que se pagaron precios exorbitantes por tierras que eran reserva o que realmente no costaban lo que se pagó”.

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La directora de la ANT también denunció posibles irregularidades durante la anterior administración, relacionadas con exceso de burocracia, derroche de recursos y, presuntamente, direccionamiento de recursos para temas electorales.

La funcionaria anunció que este jueves el representante judicial de la ANT presentará denuncias de carácter penal y disciplinario ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por los hechos que son materia de investigación.

“Hoy, por parte del representante judicial de la Agencia Nacional de Tierras, vamos a presentar denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Son denuncias de carácter penal y disciplinario, no solo contra quien fuera el director, Felipe Harman, sino también contra quien fuera su directora de Gestión Jurídica, hoy magistrada del Consejo Nacional Electoral”.

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Con estas denuncias se espera que los organismos competentes determinen si hubo irregularidades y determinen las responsabilidades a que haya lugar.

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