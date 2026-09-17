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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella pide investigar al rector de la Universidad de La Guajira

Presidente De La Espriella pide investigar al rector de la Universidad de La Guajira

El mandatario trasladó las denuncias que tiene contra el rector a la Fiscalía General de la Nación.

Universidad de La Guajira.jpg
Universidad de La Guajira.
Foto: Uniguajira.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este jueves en un empalme territorial en La Guajira. Al término de un consejo de seguridad pidió más presencia de la fuerza pública en el departamento, por temas de seguridad. Por otro lado le solicitó al director de Migración Colombia desplazarse a la zona.

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Sin embargo, De La Espriella reveló que había recibido denuncias contra el rector de la Universidad de La Guajira y por eso pidió avanzar en investigaciones.

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“Quiero que se revisen las actuaciones del señor rector, Carlos Robles, frente a un sinnúmero de hechos gravísimos que han sido puestos en conocimiento del gobierno. Aquí nadie tiene corona, no vine a proteger a nadie. He trasladado la información que he recibido a la Fiscalía General de la Nación”, señaló De La Espriella.

Por otro lado anunció que la nueva delegada en la universidad de La Guajira será Maritza León Vanegas.

"Quiero ser absolutamente claro: yo respeto la autonomía universitaria, pero autonomía no significa ausencia de controles ni inmunidad ante la ley, que lo sepa La Guajira y que lo sepa el país”, agregó el mandatario.

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