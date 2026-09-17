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Temblor en Colombia: sismo de 4.6 sacudió al departamento del Chocó

Según la información del SGC, el sismo se registró a las 4:10 p. m., con una profundidad superficial. Minutos después ocurrió otro temblor.

Temblor en Chocó.
Temblor en Chocó.
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Un nuevo movimiento sísmico fue reportado durante la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026 en Colombia, de acuerdo con el boletín preliminar publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según la información entregada por la entidad, el evento se registró a las 4:10 p. m., con una magnitud de 4,6 y una profundidad superficial de 37 kilómetros.

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¿Dónde ocurrió el temblor?

De acuerdo con la información inicial de la entidad, el movimiento telúrico fue localizado en el municipio de Sipí, Chocó.

Inicialmente se había establecido una magnitud de 4,4 y una profundidad superficial. Con el procesamiento de los datos, estos valores fueron modificados a 4,6 y 37 kilómetros, respectivamente.

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Dos sismos registrados en Sipí, Chocó

Minutos después del sismo de magnitud 4.6 registrado en Sipí, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico en el mismo municipio. El nuevo evento ocurrió a las 4:20 p. m., tuvo una magnitud de 3.3 y se registró a una profundidad de 37 kilómetros, según el Boletín de la entidad.

Este segundo temblor se presentó apenas 10 minutos después del movimiento anterior reportado a las 4:10 p. m. Ambos eventos tuvieron como referencia el municipio de Sipí, Chocó, por el momento no hay información sobre posibles afectaciones.

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El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo del evento y podría entregar nuevas actualizaciones sobre sus características o sobre los efectos que haya podido generar en la zona.

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