“El potencial no nos falta, lo que tenemos que hacer es liberarlo”: José Manuel Restrepo

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que no tiene sentido que el Gobierno no firme nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, al señalar que los hidrocarburos, el gas, la energía y los minerales críticos serán considerados sectores estratégicos durante el gobierno de Abelardo De La Espriella.

“No tiene ningún sentido no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. No tiene ningún sentido eximirse de la responsabilidad y la oportunidad que tenemos en el desarrollo de hidrocarburos y de gas, con métodos no convencionales. Allí vamos a estar, porque genuinamente creemos que hay oportunidad de crecimiento”, afirmó.

Restrepo aseguró que Colombia tiene oportunidades en cobre, litio, níquel y tierras raras y afirmó que, a su juicio, durante los últimos cuatro años “le entregamos esos sectores mineros a la minería criminal”.

“¿Y en qué terminó esa historia? Deforestación. Porque tenemos los peores datos en la historia de Colombia en materia de deforestación y destrucción del medio ambiente. Los que supuestamente iban a defender el medio ambiente se convirtieron en los verdugos del medio ambiente de este país. En nuestro Gobierno esa historia cambia”, aseguró.



Gas y gasoducto Antonio Ricaurte

El vicepresidente señaló que aumentar la generación de energía también requiere garantizar el acceso a gas, particularmente para respaldar la generación térmica. En ese contexto, destacó avances en proyectos de regasificación y planteó mejorar el gasoducto Antonio Ricaurte aprovechando lo que denominó una nueva relación con Venezuela, con participación de Estados Unidos.

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“Somos conscientes también que esto implica el desarrollo de gasoducto, eso implica también los esfuerzos que nosotros debemos hacer en nuestro país para aprovechar, en la nueva forma de relación con Venezuela, de la mano de los Estados Unidos de América, para mejorar ese gasoducto Antonio Ricaurte”, aseguró.

Restrepo afirmó que este planteamiento hace parte de las conversaciones que el Gobierno viene adelantando con Estados Unidos y señaló que tanto el sector energético como la relación con Venezuela fueron incluidos como asuntos prioritarios.

Energía en Colombia. Imagen de archivo. Foto: AES Colombia.

“Esto que acabo de decir hace parte de una conversación con los Estados Unidos de América, en donde, en el marco de lo que hemos llamado US-Colombia Bilateral Prosperity Dialogue, nosotros hemos incluido el sector de energía como un sector prioritario, y la nueva forma de relación con Venezuela por la vía de Estados Unidos como otra acción prioritaria”, explicó.

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Agregó que parte de su agenda en Nueva York durante la próxima semana estará encaminada a avanzar en esa dirección.

Riesgo de apagón

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno está tomando medidas para evitar un riesgo de apagón eléctrico.

“Todos los esfuerzos los estamos haciendo para evitar que esa sea la realidad, pero no podemos dejar de decir que el Gobierno anterior nos dejó en ciernes un apagón eléctrico. Nuestra tarea es evitar que eso suceda”, afirmó.

Entre las acciones mencionadas por el vicepresidente están acelerar proyectos, avanzar en los proyectos de regasificación, agilizar licencias ambientales y consultas con comunidades.

Destrabar proyectos

El vicepresidente planteó además destrabar trámites, demoras en licencias y consultas con comunidades como algunos de los obstáculos para la entrada de nuevos proyectos de generación.

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Según Restrepo, los procesos de licenciamiento ambiental pueden registrar demoras de hasta 800 días, mientras que las consultas previas pueden extenderse hasta cuatro años.

Entre 30 y 60 proyectos para atraer inversión

Como parte de la estrategia para aumentar la inversión, Restrepo aseguró que el Gobierno ha identificado aproximadamente 176 proyectos públicos, privados y público-privados y, dentro de ese grupo, seleccionó entre 30 y 60 considerados prioritarios.

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“Esos son los proyectos que llevaremos a lo que hemos llamado las ‘Milagro Weeks’ en distintas regiones del mundo”, explicó.

El vicepresidente señaló que los sectores con mayor peso dentro de los proyectos identificados son infraestructura y energía y anunció que la próxima semana realizará en Nueva York, en el marco de la agenda de Naciones Unidas, un prelanzamiento de esta estrategia.

“Tenemos que lograr que el mundo reconozca este nuevo escenario de confianza, incertidumbre y de apoyo a la iniciativa privada, donde hay un país que tiene oportunidades de inversión”, afirmó.

La estrategia hace parte de la denominada Misión Crecer. Según Restrepo, junto con el Ministerio de Hacienda también trabajan en nuevos incentivos para promover la inversión y en mecanismos que brinden estabilidad jurídica a los inversionistas.

Energía solar. Foto: imagen de archvo, Freepik.

El vicepresidente sostuvo además que el Gobierno buscará diversificar la matriz energética sin privilegiar una única tecnología y mencionó generación eólica, solar, térmica, hidroeléctrica y nuevas fuentes, incluida la energía nuclear. “El avance de este país tiene que ser en todas las direcciones”, aseguró.

Restrepo afirmó que estas medidas buscan sentar durante este Gobierno las bases para aumentar la capacidad energética del país a largo plazo y reiteró que su ejecución requerirá un trabajo de la mano con el sector privado, reglas de juego estables y la aceleración de los proyectos.

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En ese sentido, el vicepresidente resumió su petición en tres puntos: confiar en el futuro del país, confiar en el Gobierno y trabajar de manera conjunta en los proyectos que, según señaló, requiere Colombia hacia 2050.

“Confiar en un gobierno que además quiere invitarlos a que pongamos primero el acento en las poblaciones más vulnerables de nuestro país, aún en este sector. Y confiar en un gobierno que cree firmemente en la iniciativa privada, porque los países que creen en la iniciativa privada son los que salen adelante”, afirmó

Finalmente señaló que “el potencial no nos falta. Lo que tenemos que hacer es liberarlo. Tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el agua, tenemos las capacidades físicas, tenemos la biodiversidad, tenemos las torres levantadas. Lo que no podemos es perder el tiempo. Y lo que está absolutamente claro es que para no perder el tiempo, al final, ese esfuerzo depende de todos y cada uno de los aquí presentes”.

