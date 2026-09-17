Gasto de extranjeros con tarjeta de crédito superó US$1.280 millones en el primer semestre: Anato

El gasto de los visitantes extranjeros con tarjeta de crédito en Colombia superó los 1.280 millones de dólares entre enero y junio de 2026, un crecimiento del 3,7% frente al mismo periodo del año pasado, según cifras de Credibanco y cálculos de ProColombia, divulgados por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

Del total gastado, el 47,7% estuvo directamente relacionado con actividades turísticas, como hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Estos tres sectores concentraron cerca del 64% del gasto turístico directo.

En particular, las agencias de viajes representaron el 12,8% del gasto con tarjeta de los visitantes internacionales.

El comportamiento fue diferente, según el país de origen de los viajeros.



El gasto de los canadienses aumentó 28,6%, el de los argentinos 9,4% y el de los mexicanos 7,1%. Por su parte, el gasto de los estadounidenses disminuyó 11,9%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, con 622 millones de dólares gastados en Colombia, aunque registró una reducción del 0,5% frente al primer semestre de 2025. Canadá, México y Argentina le siguieron con 55,1 millones, 53,8 millones y 38,7 millones de dólares, respectivamente.

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En cuanto a los destinos nacionales, Bogotá lideró el gasto de los visitantes extranjeros, con 481,9 millones de dólares, seguida por Medellín, con 187 millones, y Cartagena, con 138,7 millones.

También se destacaron los crecimientos de Envigado, Rionegro y Pereira.