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Cinco incendios forestales atienden los organismos de socorro en dos municipios del norte Caldas

En las últimas semanas, el norte de Caldas ha registrado constantes incendios forestales.

Incendios forestales.
Incendios forestales.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Cinco incendios forestales atienden los organismos de socorro en el norte de Caldas durante la tarde de este jueves 17 de septiembre. Tres de ellos se registran en zona rural de Salamina y los otros dos, en Neira.

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Los bomberos de Salamina, con apoyo de los de Aranzazu, trabajan en labores de extinción del fuego en la vereda El Perro. Allí, las llamas ya consumieron varias hectáreas de bosque y cultivos de café.

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Las otras dos conflagraciones se registran en las veredas Cañaveral y Puerta de Hierro. El fuego alcanza varios metros de altura.

Entre tanto, en Neira, los organismos de socorro atienden un incendio forestal de grandes proporciones en una zona aledaña a la antigua fábrica de Cementos Caldas. El fuego también ha consumido varias hectáreas de vegetación y mantiene en riesgo varias viviendas cercanas.

La quinta conflagración se registra en la vereda El Guineo. Allí, el fuego se presenta en una zona de interfaz urbano-rural, lo que pone en riesgo varias viviendas y cultivos.

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En las últimas semanas, el norte de Caldas ha registrado constantes incendios forestales. El más grave ocurrió hace dos semanas en un trapiche, donde un cortocircuito consumió la edificación y al menos tres hectáreas de cultivos.

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