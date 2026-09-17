No habrá canje: De La Espriella responde a ELN

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el pronunciamiento del ELN en el que hablan de la posibilidad de evaluar un canje para que los miembros de la DIJIN secuestrados el pasado 17 de agosto.

"El ELN confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra DIJIN, y a la ciudadana Angi Jácome", dijo el presidente De La Espriella en su mensaje.

En el mismo sentido, el mandatario aseguró que desde el 17 de agosto ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para lograr la liberación de las personas secuestradas y para llevar a los responsables ante la justicia.

"Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: no habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación", señaló el mandatario.



Por otro lado, el presidente dijo que cada ataque contra la fuerza pública tendrá una respuesta contundente por parte del Estado.

"Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley. No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley", señaló De La Espriella.