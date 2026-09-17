El 2026 marca un aumento de ataques con drones contra las FFMM: ya van 173 casos

Las Fuerzas Militares entregaron un nuevo balance sobre los ataques contra la fuerza pública mediante sistemas aéreos no tripulados, (UAS) conocidos como drones, cargados con explosivos.

Según el boletín, entre enero de 2024 y el 14 de septiembre de 2026 se han registrado 439 ataques de este tipo en diferentes departamentos del país. En 2024 fueron 108; en 2025, 158 y en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 173 casos, por lo que este año registra la cifra más alta del periodo.

El informe también señala que, como consecuencia de estos ataques, 26 agentes han muerto y 353 han resultado heridos. Solo durante 2026, el reporte registra 10 fallecidos y 200 heridos.

Entre los departamentos donde se han registrado estos ataques están Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó y Bolívar. Según las Fuerzas Militares, estos hechos han sido atribuidos a diferentes grupos armados organizados, entre ellos el ELN y estructuras de las disidencias de las FARC.



Cauca es el departamento con mayor número de ataques registrados durante el periodo, con 248 casos, seguido por Norte de Santander, con 65, y Valle del Cauca, con 34.