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Blu Radio  / Nación  / Embajador de China sobre relación con Colombia: "No está sujeta a terceros"

Embajador de China sobre relación con Colombia: "No está sujeta a terceros"

El embajador de China en Colombia dijo que la amistad de ambos países transciende las alternancias políticas.

Embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang.
Embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang.
Foto: DAPRE.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, estuvo haciendo un recorrido por las obras de la línea 1 del metro de Bogotá. Tras el recorrido, se refirió a las relaciones bilaterales.

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“Creemos que Colombia, partiendo de su desarrollo a largo plazo, mantendrá una política abierta y pragmática, traerá más inversión y tecnología china. La amistad chino-colombiana trasciende las alternancias políticas y las ideologías. No está dirigida contra terceros, no excluye a terceros y tampoco está sujeta a ningún otro tercero”, dijo el embajador de China en Colombia.

Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia.png
Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia.
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Por otro lado, se refirió al desarrollo de la Inteligencia Artificial.

“Desde China, nuestra visión es poner la inteligencia artificial como un bien común de todo el mundo y en particular de los países del sur global, hoy por hoy en una posición relativamente vulnerable. Cuanto más gente tenga acceso a esta tecnología, el beneficio es para la mayoría de las personas”, agregó el embajador.

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