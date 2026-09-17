¿Por qué Trump certificó a Venezuela y no a Colombia en la lucha antidrogas? Exembajador responde

La decisión del Gobierno de Donald Trump de retirar a Venezuela de la lista de países que, según Estados Unidos, han fallado de manera demostrable en sus compromisos de lucha contra el narcotráfico generó cuestionamientos por el contraste con Colombia, que permaneció en esa clasificación.

La determinación fue anunciada el 16 de septiembre y hace parte del informe anual que Washington presenta ante el Congreso. Venezuela salió de la lista de países considerados incumplidores, mientras Colombia continúa en ella. Sin embargo, ambos países siguen siendo considerados por Estados Unidos como territorios importantes para la producción o el tránsito de drogas ilícitas.

En entrevista con Mañanas Blu, Todd D. Robinson, quien fue embajador de Estados Unidos en Venezuela entre 2017 y 2018, cuestionó que el cambio de posición frente a Caracas pueda explicarse únicamente por resultados en materia antidrogas.

Yo creo que es parte de la política de la administración de Trump de seguir apoyando al régimen ahora de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez aseguró Robinson

El exdiplomático sostuvo que existen antecedentes y señalamientos sobre la participación de integrantes de la cúpula venezolana en actividades relacionadas con el narcotráfico y puso en duda que la situación haya cambiado de manera tan drástica en poco tiempo.



La idea de que de ayer hasta hoy ha cambiado la situación tan drásticamente que ellos están cooperando ahora, de mi juicio, no tiene sentido afirmó

EE. UU. y Venezuela. Foto: Flow, referencia

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Robinson habló del Cartel de los Soles

Durante la entrevista también fue consultado sobre el llamado Cartel de los Soles y sobre si la decisión estadounidense implicaría que Washington dejó de considerar que esa estructura existió.

Robinson respondió que, desde su perspectiva, hay elementos que respaldan la existencia del grupo y la vinculación de Nicolás Maduro con este.

No, no creo. Yo creo que hay evidencia que el cartel existía. Y hay evidencia que Nicolás Maduro estaba involucrado en el cartel manifestó

El exembajador reconoció que las investigaciones pueden continuar pese al cambio en la clasificación de Venezuela y planteó que podría existir una mayor cooperación entre organismos estadounidenses y autoridades venezolanas.

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No obstante, cuestionó que esa cooperación pueda considerarse superior a la de otros países de la región.

De decir que ellos hoy en día están colaborando, por ejemplo, mejor que Colombia o Perú u otros países, Bolivia, no, no está justificado dijo

Una decisión con componente político

Robinson también fue preguntado sobre si la determinación de Washington respondió a datos verificables o a consideraciones políticas y diplomáticas. Su respuesta apuntó a una combinación de ambos factores.

El informe siempre es un informe basado en datos, pero la decisión del presidente es una decisión política explicó

Según el exembajador, el mandatario estadounidense tiene la posibilidad de utilizar estas determinaciones para enviar señales a otros gobiernos y modificar el tono de las relaciones bilaterales.

Robinson también se refirió al ELN y sostuvo que, desde su perspectiva, existen evidencias de apoyo del régimen venezolano a esa guerrilla. A su juicio, la administración Trump estaría intentando mostrar una mejoría en las relaciones entre Washington y Caracas.

“Están tratando de mostrar que las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela están mejorando. Quizás es así, pero yo no lo veo”, concluyó.