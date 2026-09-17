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"Continuar es la forma de honrar a quienes dieron su vida sirviendo": directora de Patrulla Aérea

Pamela Estrada, directora de la organización, relató los detalles de la misión en Chocó y confirmó que la labor médica humanitaria continuará en el país.

Fuerza Aérea localizó la avioneta accidentada en Chocó.jpg
Foto: Fuerza Aérea Colombiana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La Patrulla Aérea Civil Colombiana confirmó el fallecimiento de cinco de sus integrantes tras el accidente de una de sus aeronaves en inmediaciones del cerro Tatamá, cuando retornaban de cumplir una jornada de salud en el municipio de Condoto, Chocó.

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En entrevista con Mañanas Blu, Pamela Estrada, directora de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, explicó que el siniestro involucró al primer trayecto de un operativo que movilizó a 33 voluntarios para atender a la población afectada por el reciente terremoto.

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"Nosotros ya habíamos detectado que algo estaba pasando porque estábamos siguiendo todas nuestras aeronaves que estaban en vuelo, y pues ya le habíamos perdido el rastro", afirmó Estrada al recordar el momento en que la Aeronáutica Civil notificó la activación de la baliza de emergencia.

La comisión de salud prestó atención a cerca de 600 personas en especialidades como pediatría, dermatología, urología, ginecología y optometría antes de emprender el regreso hacia sus lugares de origen en seis vuelos programados.

Las personas fallecidas en la aeronave fueron identificadas como la enfermera Sandy García, la médica radióloga Yulissa Figueredo, la pediatra María Victoria Guzmán, la enfermera Perla Álvarez y el piloto voluntario Mehmet Cancaya.

Estaba todo el fin de semana con las cuatro profesionales de la salud que fallecieron, y pues con el piloto estuve el viernes y también el domingo antes de que despegara
manifestó la directora de la entidad.

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Frente a la recuperación de los cuerpos, la directiva señaló que los equipos de la Fuerza Aérea Colombiana trabajan en el sitio del impacto, el cual presenta condiciones geográficas de muy difícil acceso para realizar las maniobras de extracción.

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La organización privada sin ánimo de lucro, que cuenta con 60 años de trayectoria en la atención de emergencias territoriales, mantendrá sus brigadas médicas operativas en las zonas más apartadas de la geografía nacional.

"Estamos conmovidos y con muchísimo dolor, pero también sabiendo que continuar nuestra misión es la mejor forma de honrar a quienes dieron su vida sirviendo a las personas que más lo necesitan", sostuvo Pamela Estrada.

Finalmente, la representante institucional agradeció la colaboración prestada por la Fuerza Aérea, las autoridades del departamento del Chocó y los organismos de rescate durante las tareas de búsqueda desplegadas en la zona.

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