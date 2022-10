Ante cuestionamientos de HRW, MinDefensa revela certificados de comandante de Ejército

Luego de que la ONG Human Right Watch, en cabeza de su director para las Américas José Miguel Vivanco acusaran al comandante del Ejército y 8 generales más de haber ascendido mientras eran investigados por casos de falsos positivos, el Gobierno emitió los certificados del comandante del Ejército ante los entes de control.



El primer documento es de la Contraloría y señalan que "no está reportado como responsable fiscal", el segundo certificado es de la Procuraduría el cual no registra sanciones ni inhabilidades vigentes por parte del actual comandante del Ejército. Mientras que la Policía dice que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.



Según fuentes de la Fiscalía, el general Martínez no lleva procesos con el ente desde el 1 de diciembre de 2016, pero desconocen que investigaciones tiene antes de esa fecha las cuales estarían a cargo de la Justicia Especial de Paz.



