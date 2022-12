Antes de dispararle al perro, el policía me apuntó a mí: paseador de Roxanne

Desde el humedal Córdoba, donde hacia las 11:00 de la mañana de este miércoles un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá le habría disparado a una perra, el paseador identificado como Mauricio contó los detalles de lo sucedido.



Contó que cuando estaba en el humedal, los policías entraron y los perros que paseaba comenzaron a ladrar. Ahí mismo vi que el señor sacó el revólver y comenzó a apuntar hasta que le disparó a cualquiera, finalmente a Roxanne. (Lea también: Acusan a policía de dispararle a un perro en el humedal Córdoba en Bogotá )



Según su relato, aunque los uniformados en un principio se negaban a trasladar al canino a una veterinaria, finalmente accedieron y lo llevaron a una ubicada en la Calle 116, donde se encuentra actualmente en recuperación.



“La razón por la que yo voy al humedal es para poder tener los perros sueltos, que desarrollen su personalidad y no quedarme en un parque con los perros amarrados”, agregó. (Lea también: ¿Qué consecuencias tiene el maltrato animal en Colombia? )



El hombre agregó que el policía incluso le apunto a él y a su hijo con el arma, y desmintió que él estuviera fumando marihuana.



“Eso es una gran mentira, en el sector vivo hace 25 años y en este trabajo estoy hace más de 15 años, a mí me conocen y no he tenido ningún problema, estoy dispuesto a hacer un examen de toxicología para callarle la boca a los chismosos”, finalizó.



Vea el video completo aquí.