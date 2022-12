Aparece movimiento ‘antigordos’ en el Reino Unido

Esta organización se dedica a repartir panfletos a calificando a las personas de "gordos y feos".

Kara Florish fue la mujer que puso al descubierto esto al publicar en su twitter una foto del volante recibido.

"Nuestra organización odia a los gordos. Estamos indignados por la enorme cantidad de comida que consumen cuando la mitad del planeta se muere de hambre", dice el panfleto que recibió esta mujer.

"Y no entendemos por qué no se dan cuenta de que si comieran menos, se sentirían mejor, estarían más delgados, felices, y encontrarían una pareja que no sería un perverso al que le gusta la gente rellena", es la segunda parte del mensaje.

La foto que publicó Kara Florish iba acompañado por las palabras "cobarde" y "odioso".

La mujer pidió respeto por los demás y aclaró que no se sintió ofendida por este acto, sin embargo aclaró que es posible que muchas personas se sientan agredidas.

"No me molestó, porque soy más pequeña que la media nacional y no soy obesa, pero es odioso y cobarde y podría afectar a personas a las que les falta confianza", dijo.