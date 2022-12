Apareció hombre al que policías supuestamente entregaron a 'sayayines' en el Bronx

El video, revelado en exclusiva por Noticias Caracol, es de diciembre del año pasado y en él se observa la forma cómo dos agentes presuntamente entregaban a un hombre a los llamados ‘sayayines’, sin embargo, la versión de la historia dio un giro tras hallar a alias ‘Cocodrilo’, el hombre que aparece en la grabación.

Publicidad

‘Cocodrilo’ afirmó que en ningún momento los uniformados lo entregaron a los ‘sayayines’ sino a sus familiares.

“Allá no hay ningún ‘sayayin’, un tío me reconoce, me jala y me entra, en ese momento estaba viviendo en la ELE”, dijo.

Publicidad

El hombre aseguró que fue detenido por los policías porque “estaba dándole pata a las puertas de los negocios, tirándoles piedras porque me encontraba drogado”.

Publicidad

Los uniformados esperan que la Policía les devuelve sus puestos y que los indemnicen por los daños y perjuicios provocados por las autoridades.